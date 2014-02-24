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Число бедных россиян приблизилось к 20 миллионам
5 апреля 2017, среда, 18:01 – СОЧИ-24
Доля бедных от общей численности населения страны за год
выросла с 13,3 до 13,5%. По данным Росстата, таких в России сегодня 19,8
миллиона. Величина прожиточного минимума на основе данных IV квартала
2016 года была установлена в размере 9691 рубль. А средние доходы на душу
населения в 3,6 раза выше прожиточного минимума – 35 970 рублей в месяц. При этом,
как заявила в марте вице-премьер Ольга Голодец, за минимальный размер оплаты
труда в стране работают почти 5 миллионов человек. "Та бедность, которая сегодня в стране есть и
фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление
вообще в социальной сфере – работающие бедные. У нас нет такой квалификации,
которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тысячи рублей", – подчеркнула
Голодец.Анализируя зарплаты россиян, эксперты Росстата учитывали прожиточный минимум – эта сумма является чертой, разделяющей бедность (люди, зарабатывающие 1
прожиточный минимум) и нищету (зарплата ниже прожиточного минимума).В итоге к нищим специалисты отнесли 3,02 миллиона работников,
к бедным – 7,8 миллиона, к стандарту потребления немного выше бедности – 10,5
миллиона. Заработок на уровне стандарта потребления среднего класса
зафиксирован у 3,6 миллиона граждан, а у 3,4 миллиона – выше среднего значения.Наибольшее число работников с зарплатами ниже черты
бедности, на ее уровне или чуть выше этого значения было зафиксировано в
сельском хозяйстве (93 %) и легкой промышленности (93 %). В образовании около
черты бедности или за ней находятся 87 % работников, в здравоохранении – 85 %
работников, а в сфере предоставления коммунальных, социальных и прочих услуг,
включая культуру и спорт, – 83 % работников.В середине прошлого месяца были опубликованы и данные опроса
РАНХиГС. Как установили социологи, почти 40 % населения России денег хватает
только на еду, приводит данные "Лента.ру".
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