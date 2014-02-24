ЧМ-2016 в Москве спасли от теракта

31 января 2017, вторник, 12:16 – ИА СОЧИ-24



ЧМ-2016 в Москве спасли от теракта

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), в 2016 году спецслужбам удалось предотвратить теракт, который боевики планировали совершить во время чемпионата мира по хоккею с шайбой. В целом же за прошедший год было раскрыто 40 преступлений подобного рода.Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в 2016 году антитеррористическая деятельность осуществлялась в условиях повышенного уровня угроз, исходящих от международных экстремистских группировок и бандглаварей, действующих в России. Благодаря своевременной работе спецслужб в прошлом году было уничтожено более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований, задержаны более 900 бандитов и их пособников. Удалось предотвратить теракт около здания посольства Франции в Москве, а также атаки в Санкт-Петербурге и Ингушетии. Кроме того, 2 мая были задержаны боевики, планировавшие террористические акты во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в столице с 6 по 22 мая, сообщает РИА Новости. За указанный период заблокированы счета более двух тысяч лиц, причастных к терроризму, пресечена деятельность 34 вербовщиков, выявлено 86 россиян, пытавшихся вступить в террористические организации, передает ТАСС. Кулягин подчеркнул, что в целом уровень терроризма в стране снижается, как и число боевиков, примкнувших к запрещенной организации "Исламское государство". За последние два года количество преступлений террористической направленности сократилось в два раза.

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