Что беспокоит россиян

Подводя итоги уходящего года, жители России назвали самые острые социальные проблемы в стране. По мнению россиян, все они связаны с низкими зарплатами, здравоохранением и экономикой в целом. Наиболее значимыми проблемами россияне считают низкие зарплаты (18% респондентов), экономику в целом (18% опрошенных), а также здравоохранение (17%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ,проведенного 10-11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах среди 1600 человек. К проблемным темам опрошенные также отнесли образование (11%), социальную политику (9%), низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%).Примечательно, что в последние два месяца социологи отмечают повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном. По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлии Баскаковой, в декабре 2016 года россияне называют в полтора раза больше проблем, чем год назад. "Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование", – добавила она.Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Ранее сообщалось, что исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года жители России считают самым важным. Выяснилось, что наибольшее значение в мировой повестке дня россияне придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как писали Dni.Ru, по данным опроса, под впечатлением от победы Трампа оказались 36% респондентов.
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Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»
У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»