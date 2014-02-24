Что будет с пенсиями россиян в 2017 году

В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции. В новом году индексация пенсий вернется к прежнему порядку. Это означает, что размер страховых выплат увеличится в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственные пенсии повысятся с учетом прожиточного минимума. Таким образом, социальные выплаты для неработающих пенсионеров вырастут примерно на 5,8% и составят 13 657 рублей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).С 1 апреля также будут на 2,6% повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. В среднем, размер выплат составит 8803 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.У тех пенсионеров, которые работали в 2016 году, с августа будущего года будет увеличена страховая часть пенсии. Кроме того, в январе будущего года все пенсионеры получат единовременную социальную выплату в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, в будущем году по-прежнему будет действовать мораторий на формирование пенсионных накоплений. Таким образом, 6% страховых взносов пойдут не в накопительную часть пенсии, а в формирование страховых выплат.В новом году размер страхового взноса для обязательного пенсионного страхования составит 22%. При этом, контролировать денежные отчисления работодателей будет не Пенсионный фонд, а Федеральная налоговая служба.
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
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В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»