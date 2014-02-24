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Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова

23 марта 2017, четверг, 22:28 – ИА СОЧИ-24

Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова
Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова
Громкое убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вызвало большой резонанс. Политик был застрелен в центре Киева. Юристы рассуждают, удастся ли певице Марии Максаковой получить имущество супруга.
По данным открытых источников, в собственности Дениса Вороненкова в 2015 году находились три и 1/6 квартиры общей площадью 719,28 кв. м, а также два гаража и один автомобиль – вполне достойное наследство.Всего же семья Вороненкова, по слухам, владеет несколькими элитными квартирами общей площадью 900 кв. м. Правда, самая дорогая недвижимость – две элитные квартиры – принадлежат сыну Дениса от первого брака, Николаю. Претендовать на них Мария, естественно, не может."Насколько можно судить по информации из открытых источников, все имущество Вороненкова приобретено им до брака. Соответственно, ни о каком выделе супружеской доли Максимовой речи идти не может. То есть наследники первой очереди – жена, дети и родители – будут наследовать имущество в равных долях, – рассказала корреспонденту Dni.Ru адвокат Марина Мастинская. – Соответственно, Мария получит не более 1/3 доли имущества умершего супруга. Если бы  имущество было приобретено в период брака, то оно бы признавалось общим имуществом супругов и сначала выделилась бы доля жены – 1/2, а оставшаяся половина делилась бы между остальными наследниками первой очереди". Как говорят, буквально перед отъездом на Украину Вороненков подарил жене апартаменты на 34-м этаже башни "Москва" в деловом центре "Москва-Сити". А вот останутся ли они в собственности артистки – большой вопрос. Как известно, экс-депутат обвиняется в рейдерском захвате здания в центре Москвы. По версии следствия, он подыскал покупателя для особняка общей площадью 1500 кв. м и получил за это авансовое вознаграждение в размере 100 тысяч долларов."В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, предпринимает действия, направленные на отчуждение его имущества с целью сокрытия последнего (в таком случае невозможно погасить имеющиеся долги путем продажи принадлежащего должнику имущества), то такие сделки могут быть признаны судом недействительными, как совершенные со злоупотреблением правом", – рассуждает адвокат Мастинская."Если суд все-таки признает сделку недействительной, имущество будет реализовано с публичных торгов, а вырученные средства обращены в счет погашения причиненного ущерба", – комментирует юрист. А вот член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, юрист Александр Хаминский уверен, что проблем с получением наследства у Максаковой возникнуть не должно. Тем более, что уголовное дело в отношении экс-депутата может быть прекращено.
"Следственный комитет высказался, что после получения официальной информации о смерти Вороненкова будет решен вопрос о прекращении уголовного дела, если у его родственников или законных представителей не будет возражений, – высказался адвокат. – Казалось бы, странная фраза, но надо понимать, что смерть не является реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела. Очень часто родственники настаивают на расследовании до конца, чтобы реабилитировать человека в части тех обвинений, которые ему предъявляют. Если уголовное дело будет закрыто в связи со смертью обвиняемого, я пока не вижу механизмов, которые позволили бы предъявить требования к его наследникам".Хаминский полагает, что расследованием громкого убийства займется и полиция Украины, и СКР. "В любом случае будет проведена доследственная проверка полицией Киева и, очевидно, возбуждено уголовное дело – все-таки речь идет об убийстве. И я более чем уверен, что Следственный комитет России также возбудит дело по ст. 105 Уголовного кодекса России "Убийство", – заключил он. Напомним, Денис Вороненков был застрелен днем 23 марта в центре Киева. Убийца и охранник экс-депутата получили ранения и были доставлены в больницу. Позже киллер скончался.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:28
Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова

Громкое убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вызвало большой резонанс. Политик был застрелен в центре Киева. Юристы рассуждают, удастся ли певице Марии Максаковой получить имущество супруга...»

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вчера, 20:59
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вчера, 20:29
В России хотят повысить призывной возраст

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