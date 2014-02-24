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Что иностранцы думают о крещенских купаниях

19 января 2017, четверг, 15:00 – ИА СОЧИ-24

Что иностранцы думают о крещенских купаниях
Что иностранцы думают о крещенских купаниях
С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу.
Японец Эйро Масама признался, что когда услышал о традиции окунаться зимой в прорубь, тоже решил попробовать. "Я даже сделал все так, как делали русские: окунулся трижды. Дело было в Санкт-Петербурге, на реке Нева", – цитирует мужчину блог в "Живом Журнале" под названием "Россия глазами иностранца". Однако совершив столь смелый поступок, японец позже выяснил, что никто из его друзей-россиян никогда этого не делал.Ирландец Хью Мак Инани также рассказал, что нырял в прорубь, однако было это в рамках благотворительной акции. "Мы это делали с клубом моржей, ребята постоянно купаются зимой. Суть акции была такой: подходишь к любому человеку и говоришь "Вы мне деньги на благотоврительность, а я прыгну в ледяную воду", – рассказал он. Таким оригинальным способом мужчине удалось собрать почти один миллион рублей. Позже деньги были потрачены на одежду и еду для московских бездомных."Я все-таки из жаркой страны, и для меня это все странно. Но люди, которые ныряют в прорубь, заслуживают глубокого уважения! Они делают это ради своей веры, и это замечательно!" – уверен житель Турции по имени Метин. Шри-ланкиец Косуа также признался, что не смог бы нырнуть в ледяную воду, так как привык к 30-градусной жаре. Он рассказал, что однажды поехал зимой вместе с друзьями на реку и смог простоять на морозе всего пять минут. Житель Японии Яя даже не знал о том, что купание в проруби – праздничный обряд. Иностранец решил просто окунуться для поддержания здоровья и теперь в восторге от своих ощущений.  Антуан из Гвинеи уже второй раз ныряет в прорубь и также очень этим доволен. "Вы не бойтесь, вода – мокрая, холодная, но она добрая. Когда полез впервые, полтора года назад, это было страшно. Но в этом году я смело вошел в воду, и мне было очень хорошо!" – говорит он. Француз Жан пока так и не решился окунуться, однако восхищен россиянами, которые ежегодно следуют этой традиции. При этом, мужчина признался, что был поражен, когда увидел первый раз крещенские купания.  "Я помню, какой шок я испытал от вида голых людей на улице! Тогда русские друзья привезли меня на реку, чтобы я посмотрел на это своими глазами. Людей было не 1-2, а целые толпы, очереди, прям как в метро", – вспоминает он. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

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Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»

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