Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

7 января 2017, суббота, 15:58 – ИА СОЧИ-24



Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.После пожара в столичной гостинице главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". "Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Его тушение было осложнено рекордно низкой температурой воздуха, мешавшей работе спасателей. Тем не менее, огонь удалось полностью ликвидировать. В результате пожара обрушились строительные перекрытия и крыша двухэтажного строения, в котором располагалась гостиница.Пожару была присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. В самом здании, помимо гостиницы, располагались ресторан, салон красоты, фотостудия, стоматологическая клиника и несколько магазинов. Сам пожар и работу сотрудников МЧС очевидцы засняли на видео. Согласно первоначальным данным, при пожаре погиб один человек, еще девятерых удалось спасти. Троим из них потребовалась госпитализация, шестерым помощь была оказана на месте. В дальнейшем, при разборе завалов, спасатели нашли тела еще двух жертв. Таким образом, число погибших при пожаре составило три человека. Для установления точной причины их гибели будет назначен ряд судебных экспертиз.Движение транспорта в районе пожара оказалось серьезно затруднено. На Ярославском шоссе в сторону центра стоят автомобили пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, проезжую часть залило водой из пожарных машин, которая на морозе превратилась в лед.Сотрудники ДПС прибыли на место для организации движения, они направляют автомобили в объезд проблемного участка. Тем временем коммунальные службы при помощи уборочной техники начали обработку проезжей части антигололедными реагентами. Тем не менее, специалисты рекомендуют заранее планировать свои поездки и выбирать маршруты объезда.

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