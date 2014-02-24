|3 апреля, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Что любит есть Владимир Путин
3 апреля 2017, понедельник, 15:13 – СОЧИ-24
Журналисты
задали президенту вопрос: что он больше любит – чай или кофе. Путин ответил: чай. И рассказал про свою любимую еду. "Каша! Это рисовая, гречка, а овсянку не
ем. А, и еще пшено", – признался президент.
Путину
уже приходилось отвечать на вопросы о своих кулинарных пристрастиях во время ежегодных
больших пресс-конференций. Как-то он говорил, что просто старается есть
здоровую пищу: "Каких-то особых пристрастий нет. Люблю овощи: помидоры,
огурцы, салат. Утром – каши, творог, мед".
Президент
признавался, что зачастую предпочитает вообще ничего не есть, когда не
получается нормально пообедать. "Когда куда-то приезжаю, с удовольствием
пробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю. Вот, собственно, и
все... Я обычно не обедаю, не успеваю. Днем стараюсь есть фрукты, пью кефир,
когда получается. А когда не получается, предпочитаю вообще ничего не есть",
– говорил Путин.
Еще
известно, что президент любит мороженое. "Если есть выбор между мясом и
рыбой – предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен,
не считая мороженого", – признавался глава государства.
На
медиафоруме ОНФ в Петербурге Владимир Путин также коротко ответил на другие
неполитические вопросы журналистов. Блиц президента и представителей прессы
завершился важной темой родины:
— Какой советский мультик должен посмотреть
каждый?
— Про зайца и волка.
— Кто первый полетит на Марс?
— Машина. Потому что живая клетка на данный момент не сможет
быть защищена условиями нынешними.
— Вы слушаете музыку?
— Чайковский, Моцарт.
— С чего начинается Родина?
— С сердца, с мамы.
На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге собрались более 500
человек. Среди них блогеры, журналисты, руководители ряда федеральных
средств массовой информации, а также представители органов власти. Главной темой форума в этом году стала экология.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.