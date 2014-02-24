Что любит есть Владимир Путин

3 апреля 2017, понедельник, 15:13 – СОЧИ-24



Что любит есть Владимир Путин

Президент России Владимир Путин признался, что любит рисовую кашу, а из горячих напитков предпочитает чай. Глава государства ответил на вопросы журналистов во время медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге.Журналистызадали президенту вопрос: что он больше любит – чай или кофе. Путин ответил: чай. И рассказал про свою любимую еду. "Каша! Это рисовая, гречка, а овсянку неем. А, и еще пшено", – признался президент.Путинууже приходилось отвечать на вопросы о своих кулинарных пристрастиях во время ежегодныхбольших пресс-конференций. Как-то он говорил, что просто старается естьздоровую пищу: "Каких-то особых пристрастий нет. Люблю овощи: помидоры,огурцы, салат. Утром – каши, творог, мед".Президентпризнавался, что зачастую предпочитает вообще ничего не есть, когда неполучается нормально пообедать. "Когда куда-то приезжаю, с удовольствиемпробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю. Вот, собственно, ивсе... Я обычно не обедаю, не успеваю. Днем стараюсь есть фрукты, пью кефир,когда получается. А когда не получается, предпочитаю вообще ничего не есть",– говорил Путин.Ещеизвестно, что президент любит мороженое. "Если есть выбор между мясом ирыбой – предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен,не считая мороженого", – признавался глава государства.Намедиафоруме ОНФ в Петербурге Владимир Путин также коротко ответил на другиенеполитические вопросы журналистов. Блиц президента и представителей прессызавершился важной темой родины:— Какой советский мультик должен посмотретькаждый?— Про зайца и волка.— Кто первый полетит на Марс?— Машина. Потому что живая клетка на данный момент не сможетбыть защищена условиями нынешними.— Вы слушаете музыку?— Чайковский, Моцарт.— С чего начинается Родина?— С сердца, с мамы.На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге собрались более 500человек. Среди них блогеры, журналисты, руководители ряда федеральныхсредств массовой информации, а также представители органов власти. Главной темой форума в этом году стала экология.

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