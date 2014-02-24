Что мешает личному счастью Никиты Белых

6 февраля 2017, понедельник, 21:14 – ИА СОЧИ-24



Что мешает личному счастью Никиты Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых не может связать себя узами брака с Екатериной Рейферт, проходящей по его делу в качестве свидетеля. Защита экс-чиновника намерена обжаловать это решение.Практически сразу после того, как фигурант коррупционного скандала Никита Белых, некогда возглавлявший Кировскую область, оказался за решеткой, общественность сосредоточилась не на махинациях, а на личной жизни задержанного. Бывший губернатор решил жениться на Екатерине Рейферт, причем как можно скорее – прямо в стенах СИЗО.Однако влюбленные то и дело сталкиваются с преградами. Следователи заявили, что свадьба невозможна юридически. "Следствие апеллирует к тому, что Рейферт формально является свидетелем по уголовному делу, и ее свидание с Никитой Белых может каким-то образом повредить уголовному делу", – цитирует НСН адвоката Даниила Бермана. Защита с такой точкой зрения категорически не согласна. "Какие сведения может передать фигуранту гражданская жена или он ей, которые могут повредить уголовному делу?" – отметил юрист. По его словам, во время заключения брака в помещении будет присутствовать сотрудник СИЗО, поэтому остаться тет-а-тет для передачи секретных данных не получится. "Мы планируем в суде и надзорных органах обжаловать постановление об отказе на проход в СИЗО", – заключил Берман.Напомним, что Никита Белых был задержан в Москве в июне 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч евро. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, экс-губернатор Кировской области находится в СИЗО.

СОЧИ 24