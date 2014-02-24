Что "Мир" грядущий нам готовит

26 января 2017, четверг, 13:00 – ИА СОЧИ-24



Что "Мир" грядущий нам готовит

Российские СМИ активно муссируют тему о том, что ведущие банки страны выступают против того, чтобы все бюджетные платежи проводились исключительно через карту "Мир". По информации журналистов, банкиры в связи с этим даже подготовили письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По мнению участников рынка, предлагаемая мера является явно избыточной. Впрочем, представители международных платежных систем не видят особых проблем, считая главным конкурентом наличные деньги.История с обязательным использованием карт "Мир"бюджетниками началась в конце 2016 года. Тогда глава думского комитета по финансовымрынкам Анатолий Аксаков внес законопроект об изменениях в закон "Онациональной платежной системе". Он предложил, чтобы бюджетные средствадолжны выплачиваться получателям только через национальную карту. Изменениядолжны вступить в силу с 2018 года.Сразу же после внесения поправок в Госдуму исполнительныйдиректор "Национальной платежной ассоциации" (объединяет платежныесистемы, работающие в России – Прим. Dni.Ru) Мария Михайлова, направиладепутату письмо, где обратила внимание на трудности, в связи с возможнымпринятием законопроекта. По мнению эксперта, фактически с 2018 года банки будутобязаны ограничить права граждан."Законопроект не дифференцирует требования взависимости от того, регулярно гражданин получает выплаты или разово", –цитирует "журнал Эксперт" письмо. Таким образом, банкам необходимоменьше чем за год переоформить договоры с клиентами, которые получают бюджетныевыплаты и заменить их действующие карты на карты "Мир". По мнениюМихайловой, пенсионерам и инвалидам массово придется ехать в банки и заниматьсяпереоформлением.После новогодних праздников ситуацию прокомментировалаФедеральная антимонопольная служба. Там заявили, что предлагаемый законопроектбудет способствовать ограничению конкуренции на рынке платежных систем и ущемлениюправ граждан. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отметил, чтопоявление подобных преференций приводит к повышению стоимости услуг и к падениюкачества. При этом он отметил важность наличия национальной платежной системы"Мир" в России.Автор поправок Анатолий Аксаков, между тем, уверен, чтопредлагаемые изменения необходимы для полноценного функционированиянациональной платежной системы. По словам депутата, приняв закон о созданиисистемы "Мир", конкретные сроки начала ее действия не былиобозначены. "Потому в конце прошлого года и внесли поправку – перевестибюджетные и социальные платежи в национальную систему, для этого всеготово", – считает депутат. Позицию банков законодатель объясняет ихнежеланием заниматься "хлопотным и не всегда прибыльным делом".Но, на самом деле поправки не носят "чисто техническийхарактер", в них есть определенные шаги, которые могут иметь непредсказуемыйхарактер. Они определяют как именно граждане должны тратить свои средства. Т.е.фактически вводят внутренние "санкции" по отношению к потребителям, ущемляя ихправо выбора, накладывая на их плечи дополнительную нагрузку. К тому же, тезисо защите национальных интересов и банковской независимости, которым аргументируютавторы законопроекта, несостоятелен по причине того, что все платежи внутри Россиипо любым платежным картам так и так осуществляются через национальную системуплатежных карт.Отметим, что на сегодняшний день карты "Мир"используются в основном в зарплатных проектах бюджетников. Активного спроса,особенно на открытом рынке пока нет, так что во многом ситуация будет зависетьот маркетинговых действий по созданию такого спроса. "Карты"Мир" будут иметь сильные позиции в сегменте бюджетников, что в томчисле обусловлено законодательно. В других сегментах мы надеемся на открытуюконкуренцию", – заявила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. А пословам главы Mastercard в России Алексея Малиновского, "основнымконкурентом для нас остаются наличные деньги".Тема ограничения наличных расчетов была также недавно поднятана правительственном уровне. Вернуться к идее ограничения хождения наличных предложил21 января министр финансов Антон Силуанов. В Минфине считают, что это поможетэкономике и бюджету, позволит обелить российскую экономику и сделает ее болеепрозрачной. По мнению экспертов, поправки к законопроекту, предложенные егоавторами, напротив могут спровоцировать рост оборота наличных средств, чтопротиворечит заявлениям Минфина.

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