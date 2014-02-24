Что нужно знать о брачных договорах

Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях. Однако после распада СССР, с появлением в стране рыночной экономики регулировать имущественные отношения супругов стало просто необходимо. Нельзя сказать, что такой документ пользуется в нашей стране бешеной популярностью, как например, в США – там его заключают около 70 процентов пар. Однако постепенно и в России все больше супругов стремятся расставить все точки над "i" в вопросах собственности, иногда еще до самой процедуры бракосочетания.Зачем нуженСтатья 34 Семейного кодекса предусматривает, что нажитое в браке имущество – совместная собственность. Поэтому при разделе доли супругов признаются равными. Но это условие можно изменить, заключив брачный контракт. Что же регулирует это соглашение между мужем и женой и нужно ли оно вообще?Брачный договор (или контракт) может заключаться людьми, собирающимися вступить в брак или уже связанными брачными узами. Документ определяет имущественные отношения на время брака и на случай развода – проще говоря, кому какая собственность принадлежит и достанется в случае расторжения брака. Содержание брачного контракта целиком зависит от супругов, поскольку он составляется по взаимному согласию и в интересах обеих сторон.Брачный контракт позволяет установить различные режимы владения имуществом. Один их них – совместная собственность. В этом случае супруги владеют совместно чем-либо (к примеру квартирой, дачей) без определения долей. Может быть установлена долевая собственность, то есть доля каждого супруга будет прописана для каждого объекта собственности. Например, жене будет принадлежать две третьих в квартире, мужу – треть, а дача – в равных долях. В договоре можно также отметить раздельную собственность, то есть принадлежащую каждому из супругов: машину отписать жене, а гараж – мужу.Однако прописать в брачном контракте можно далеко не все. К примеру, вопреки распространенным шуткам, в договоре не может идти речь об исполнении "супружеского долга". Личные отношения между супругами и с детьми не регулируются брачным договором. Поэтому предъявить претензии после развода о том, что жена на готовила и не убиралась в квартире, а муж не возил на курорты – не выйдет.Помимо этого брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд. Документ не может регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. Но в нем можно прописать имущественные права детей, также как и самих супругов. В договоре не может быть пунктов, ограничивающих право нетрудоспособного супруга на получение содержания.Он в целом не должен противоречить положениям семейного законодательства, то есть не может явно ущемлять права одного из супругов. Если например, муж при разводе получает дом, дачу, гараж, автомобиль, мотоцикл, пятикомнатную квартиру в центре, а жена только "однушку" в пригороде – такой договор может быть оспорен в суде. Кроме того, нельзя с помощью брачного контракта переписать имущество одного из супругов на другого, например, квартиру мужа передать жене. Для этого придется заключить другой документ – договор дарения.Как заключитьДля того, чтобы заключить брачный договор, вероятнее всего придется обратиться к квалифицированному адвокату либо нотариусу. Заверить его нотариально придется в любом случае.Нотариусу нужно будет предоставить все правоустанавливающие документы на включенные в брачный договор объекты собственности: свидетельство о праве владения, договор купли-продажи, договор дарения и прочие. За удостоверение брачного договора придется заплатить государственную пошлину.Условия брачного договора будут зависеть от конкретных обстоятельств, имущества, стадии отношений (уже состоят в браке или нет) и других обстоятельств. Последние могут быть отнюдь не связаны непосредственно с отношениями в семье (когда дело идет к разводу). Иногда обезопасить имущество от взыскания или конфискации, передав его супругу, пытаются люди, у которых возникли проблемы с кредиторами или с законом. Если никаких экстремальных обстоятельств нет, то как правило его подписывают, чтобы установить долевое владение собственностью или индивидуальное владение для каждого из супругов. Поскольку режим совместной собственности и так установлен "по умолчанию" Семейным кодексом.Если документ заключается до свадьбы, то в нем может быть прописан порядок приобретения имущества – в совместную собственность или долевую. В случае наличия у будущих супругов недвижимости, она может быть оформлена в раздельную собственность, то есть даже в случае развода за женой сохранится, к примеру, квартира в Бутово, а за мужем – дом на Рублевке. Движимое имущество по закону в любом случае делится пополам. Для него можно определить режим совместного владения, но позволить осуществлять с ним сделки тому из супругов, кем оно было куплено.Можно ли изменитьИзменить условия либо разорвать брачный договор можно в любой момент до расторжения брака ЗАГСом или судом. С момента расторжения брака действие договора прекращается. Мужчина и женщина, живущие гражданским браком, не смогут заключить брачный контракт. Этому препятствует 21 статья Семейного кодекса. В ней написано, что браком считается союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.Кроме того, согласно российскому законодательству проживание одной семьей женщины и мужчины без заключения брака не является основанием для появления у них прав и обязанностей супругов. То есть, гражданский брак не может подкрепляться брачным контрактом, и для защиты своих имущественных прав придется искать другие типы договоров – дарения, купли-продажи, либо выписывать доверенность (например, на автомобиль).Не следует также забывать, что брачный контракт может быть признан недействительным по тем же основаниям, что и любая другая гражданско-правовая сделки – из-за противоречия действующим нормам права.
Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»
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Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»
Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы...»
Британские СМИ сообщили о возможном взрыве российской атомной бомбы на территории Арктики. Они связали выброс радиоактивных частиц в этом регионе с различными испытаниями вооружения, хотя этому нет никакого подтверждения...»
Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»
Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?..»