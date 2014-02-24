Что православные празднуют в Вербное воскресенье

9 апреля 2017, воскресенье, 11:00 – СОЧИ-24



Что православные празднуют в Вербное воскресенье

Православные христиане 9 апреля празднуют Вербное воскресенье. Dni.Ru рассказывают о том, что этот праздник значит для верующих.Далеко не все россияне знают, в чем смысл праздника Вербное воскресенье. Для многих это просто народная традиция и дань наконец наступившей весне. Однако этот день тесно связан с определенным событием в истории христианства.По преданию, именно в этот день перед мученической кончиной Иисус Христос прибыл в Иерусалим. В западной церкви этот праздник носит название Пальмового воскресенья: согласно одной из христианских традиций, Иисуса встречали как царя с пальмовыми ветвями в руках.В православном христианстве символом этого праздника является верба. Это растение ассоциируется с пробуждением к новой жизни, потому что первое оживает после зимы. Замену пальме нашли и в некоторых других странах. Например, в Италии этот день встречают с ветвями оливы, а во Франции используют лавр, самшит или розмарин. О том, как правильно отметить Вербное воскресенье, рассказалнастоятель Храма Святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана (Благовещения Пресвятой Богородицы) в Шубине Александр Борисов. "Лучше всего почитать Евангелия или хотя бы их последние страницы, повествующие об этих последних днях в земной жизни Бога", – считает священнослужитель."Прийти в храм, побыть на богослужении, послушать проповедь – это самое главное. А веточки вербы самому ломать не обязательно: они будут в продаваться в храмах, как форма пожертвования, и перед храмами бабушки будут продавать", – цитирует Борисова "Московский комсомолец". По его словам, веточки вербы в этот день символизируют встречу Мессии, идущего на свои страдания.

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