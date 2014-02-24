ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Что православные празднуют в Вербное воскресенье

9 апреля 2017, воскресенье, 11:00 – СОЧИ-24

Что православные празднуют в Вербное воскресенье
Что православные празднуют в Вербное воскресенье
Православные христиане 9 апреля празднуют Вербное воскресенье. Dni.Ru рассказывают о том, что этот праздник значит для верующих.
Далеко не все россияне знают, в чем смысл праздника Вербное воскресенье. Для многих это просто народная традиция и дань наконец наступившей весне. Однако этот день тесно связан с определенным событием в истории христианства.По преданию, именно в этот день перед мученической кончиной Иисус Христос прибыл в Иерусалим. В западной церкви этот праздник носит название Пальмового воскресенья: согласно одной из христианских традиций, Иисуса встречали как царя с пальмовыми ветвями в руках.В православном христианстве символом этого праздника является верба. Это растение ассоциируется с пробуждением к новой жизни, потому что первое оживает после зимы. Замену пальме нашли и в некоторых других странах. Например, в Италии этот день встречают с ветвями оливы, а во Франции используют лавр, самшит или розмарин. О том, как правильно отметить Вербное воскресенье, рассказалнастоятель Храма Святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана (Благовещения Пресвятой Богородицы) в Шубине Александр Борисов. "Лучше всего почитать Евангелия или хотя бы их последние страницы, повествующие об этих последних днях в земной жизни Бога", – считает священнослужитель."Прийти в храм, побыть на богослужении, послушать проповедь – это самое главное. А веточки вербы самому ломать не обязательно: они будут в продаваться в храмах, как форма пожертвования, и перед храмами бабушки будут продавать", – цитирует Борисова "Московский комсомолец". По его словам, веточки вербы в этот день символизируют встречу Мессии, идущего на свои страдания.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

сегодня, 11:14
Столкновение поездов в Москве попало на видео

Пассажиры пригородного состава "Москва-Усово" записали на видео момент столкновения с поездом на западе Москвы. Страшный ролик выложили на YouTube...»

сегодня, 11:13
В Турции разбился воздушный шар с туристами

В Турции недалеко от города Гереме рухнул воздушный шар с туристами..»

сегодня, 11:00
Что православные празднуют в Вербное воскресенье

Православные христиане 9 апреля празднуют Вербное воскресенье. Dni.Ru рассказывают о том, что этот праздник значит для верующих...»

сегодня, 10:30
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве

В МЧС рассказали о ходе эвакуации пассажиров поездов, которые столкнулись в Москве в ночь на 9 апреля. По словам спасателя, лишней паники удалось избежать...»

сегодня, 02:15
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»

сегодня, 00:44
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие...»

вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:59
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа

В Индии телеведущая Саприт Каур во время выпуска новостей сообщила о смерти своего мужа. Сотрудника местного канала потеряла самообладание только после того, как вышла из прямого эфира...»

сегодня, 11:14
Столкновение поездов в Москве попало на видео

Пассажиры пригородного состава "Москва-Усово" записали на видео момент столкновения с поездом на западе Москвы. Страшный ролик выложили на YouTube...»

сегодня, 11:13
В Турции разбился воздушный шар с туристами

В Турции недалеко от города Гереме рухнул воздушный шар с туристами..»

сегодня, 11:00
Что православные празднуют в Вербное воскресенье

Православные христиане 9 апреля празднуют Вербное воскресенье. Dni.Ru рассказывают о том, что этот праздник значит для верующих...»

сегодня, 10:30
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве

В МЧС рассказали о ходе эвакуации пассажиров поездов, которые столкнулись в Москве в ночь на 9 апреля. По словам спасателя, лишней паники удалось избежать...»

сегодня, 02:15
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика...»

сегодня, 00:44
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие...»

вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.