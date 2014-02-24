Что россиянам нужно для счастья

31 марта 2017, пятница, 09:29 – СОЧИ-24



Что россиянам нужно для счастья

Согласно результатам опроса россиян, добиться успеха в жизни крайне тяжело. В то же время они считают, что главное – это уберечься от стресса.По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, залогом успешной жизни является "знание Уголовного кодекса" и отказ от еды и воды. "Деньги, бабы, рок-н-ролл" также помогли нескольким респондентам наладить свою судьбу, передает газета "Известия". При этом счастье жители нашей страны охарактеризовали кратко: "кошка, банька, лес и должность магистра масонов".Многие респонденты оказались очень любвеобильными. Россияне отметили, что они знакомятся с противоположным полом "регулярно и повсеместно". Некоторые мужчины подчеркнули, что их возлюбленные сами "взяли их в плен". Назвать какое-либо идеальное конкретное место для знакомства они, впрочем, не смогли.Также участники опроса поделились своими методами спасения от стресса. По их мнению, необходимо поехать на дачу, почистить картошку, выпить молока и сыграть в пинг-понг. Помимо этого, помогает и просмотр новостей, но не слишком длительный – иначе настроение может наоборот ухудшиться. Среди главных проблем, из-за которых у россиян возникает стресс, – замужество и городской шум. Также респонденты пожаловались на плохую экологию, промышленность и гомеопатию. Добавим, что многие россияне не только верят в колдовство, но и знают, как от него уберечься. Для этого необходимо "скрестить руки-ноги", "вымыть солью пол" и "посадить осину". Однако для полной защиты от темных сил следует "изменить себя и стать прозрачным". Напомним, в 2016 году жители России рассказали, что считают основными угрозами теракты и интернет-мошенничество. Также граждане боятся ДТП, кражи денег и персональных данных, нападения на улице и ограбления квартиры.

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