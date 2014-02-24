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Что сделает с миром Дональд Трамп

7 января 2017, суббота, 18:30 – ИА СОЧИ-24

Что сделает с миром Дональд Трамп
Что сделает с миром Дональд Трамп
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?
Обеспечение безопасности во время церемонии инаугурации
Дональда Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне, может стать самой сложной
подобной операцией в современной истории. Так считают в американских
спецслужбах и полиции. Силовики готовятся предотвращать столкновения между
сторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходом
всеобщих выборов в США.Сам объект охраны в ожидании церемонии коротает время в соцсетях. Мрак царил в мире, не оставляя человечеству никакой надежды.
Но пришел Дональд Трамп – и воссияло солнце. К такому выводу пришел избранный
президент США, отпраздновав Рождество."Мир был мрачным, пока я не победил, не было никакой
надежды. А теперь рынок вырос почти на 10%, расходы на Рождество составили
более 1 триллиона долларов", – написал Трамп в своём Twitter. Говоря о мире, Трамп, как и любой американец, имеет в виду,
конечно, США. Опытный шоумен для пущего эффекта слегка сгустил краски – но, в
общем-то, понять его метафору можно. Объясняя неожиданную для многих победу
миллиардера на президентских выборах, аналитики тоже рисовали довольно мрачные
картины американской действительности. В частности, бывший вице-президент печально известной компании
Lehman Brothers Лоуренс Макдональд приводил следующие цифры. Безработица среди
молодежи к 2016 году достигла максимального уровня за последние 50 лет. В целом
же почти 50% американцев не работают и не платят налоги. С 2000 года число
рабочих мест в стране сократилось на 3,2 миллиона. Госдолг за время
президентства Обамы вырос с 8,8 триллиона долларов в 2008 году до 18,5 триллиона
в 2016-м. Темпы роста экономики – самые низкие за последние 25 лет.Как отмечал Макдональд, усталость американцев от "неизменного
курса либерализма, политкорректности и глобализации" давно должна была
привести к смене лица власти. Однако не было харизматичного лидера. И тут
появился Дональд Трамп – личность незаурядная, волевая и очень харизматичная. Для
утомленного рядового жителя США он действительно стал лучом света и надежды.
Судя по тому, что в советники себе избранный президент набрал исполнительных
директоров крупнейших американских компаний, именно экономика и создание новых
рабочих мест станет главным направлением удара Трампа-президента.   Теперь что касается внешней политики. Некую восторженность,
присутствовавшую в комментариях российских СМИ по поводу "трамповой победы",
можно объяснить. Как заметил в интервью "Известиям" служивший
советником у президента Рейгана американский политолог Пол Крейг Робертс, Трамп
в Белом доме в любом случае лучше Хиллари Клинтон."На мой взгляд, перспективы российско-американских
отношений при Дональде Трампе на порядок лучше, чем они были бы при Хиллари
Клинтон. Я вижу здесь несколько аргументов в поддержку этого мнения. Во-первых,
Трамп уважает президента России Владимира Путина. Во-вторых, республиканец
совсем не пытается демонизировать Россию. Также о его намерениях говорит и тот
факт, что Трамп выдвинул на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона —
человека, который в хороших отношениях с Путиным и знает Россию", – заявил
политолог. По мнению Робертса, чтобы перезапустить отношения с Москвой, новый
президент США должен будет уступить Путину в вопросах, касающихся Украины. Аналитики отмечают, что Дональд Трамп не разделяет
неоконсервативные взгляды об американской военной гегемонии в мире. И приходят
к выводу, что при таком президенте от США будет исходить гораздо меньше угроз
стабильности и миру. А вот политике воинствующего глобализма под руководством
Вашингтона может прийти конец. Трамп открыто заявил, что НАТО давно исчерпала
себя, в существовании блока нет никакой необходимости. Единственное, чем может
быть полезен сегодня Североатлантический альянс – подключиться к борьбе с реальной,
а не мнимой угрозой, "Исламским государством" (запрещенной в России
группировкой). Да и экономические глобальные проекты, в которых США планировали
доминировать – такие, как Транстихоокеанское партнерство – ему не по вкусу.  Сам же Дональд Трамп продолжает действовать по принципу
"сам себя не похвалишь – никто не похвалит". "Индекс доверия
покупателей в США вырос за декабрь почти на четыре пункта – до 113,7. Самый
высокий показатель за 15 лет! Спасибо тебе, Дональд", – скромно
комментирует избранный президент свои успехи в Twitter. Что поделаешь – до 20 января,
дня инаугурации, придется ему довольствоваться такими маленькими радостями. А
вот после уж он развернется. Хотя, позволят ли Трампу воплотить в жизнь его
грандиозные планы "Великой Америки" – еще вопрос.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Что сделает с миром Дональд Трамп

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вчера, 18:16
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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

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вчера, 17:45
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