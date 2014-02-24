Что сделает с миром Дональд Трамп

7 января 2017, суббота, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Что сделает с миром Дональд Трамп

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала миру надежду. По крайней мере, в этом уверен сам избранный глава государства. Но, как бы ни располагал к себе харизматичный американский лидер, великое видится на расстоянии. Что же думают о президентстве Трампа люди, не вовлеченные в его орбиту?Обеспечение безопасности во время церемонии инаугурацииДональда Трампа, которая пройдет 20 января в Вашингтоне, может стать самой сложнойподобной операцией в современной истории. Так считают в американскихспецслужбах и полиции. Силовики готовятся предотвращать столкновения междусторонниками избранного президента и американцами, недовольными исходомвсеобщих выборов в США.Сам объект охраны в ожидании церемонии коротает время в соцсетях. Мрак царил в мире, не оставляя человечеству никакой надежды.Но пришел Дональд Трамп – и воссияло солнце. К такому выводу пришел избранныйпрезидент США, отпраздновав Рождество."Мир был мрачным, пока я не победил, не было никакойнадежды. А теперь рынок вырос почти на 10%, расходы на Рождество составилиболее 1 триллиона долларов", – написал Трамп в своём Twitter. Говоря о мире, Трамп, как и любой американец, имеет в виду,конечно, США. Опытный шоумен для пущего эффекта слегка сгустил краски – но, вобщем-то, понять его метафору можно. Объясняя неожиданную для многих победумиллиардера на президентских выборах, аналитики тоже рисовали довольно мрачныекартины американской действительности. В частности, бывший вице-президент печально известной компанииLehman Brothers Лоуренс Макдональд приводил следующие цифры. Безработица средимолодежи к 2016 году достигла максимального уровня за последние 50 лет. В целомже почти 50% американцев не работают и не платят налоги. С 2000 года числорабочих мест в стране сократилось на 3,2 миллиона. Госдолг за времяпрезидентства Обамы вырос с 8,8 триллиона долларов в 2008 году до 18,5 триллионав 2016-м. Темпы роста экономики – самые низкие за последние 25 лет.Как отмечал Макдональд, усталость американцев от "неизменногокурса либерализма, политкорректности и глобализации" давно должна былапривести к смене лица власти. Однако не было харизматичного лидера. И тутпоявился Дональд Трамп – личность незаурядная, волевая и очень харизматичная. Дляутомленного рядового жителя США он действительно стал лучом света и надежды.Судя по тому, что в советники себе избранный президент набрал исполнительныхдиректоров крупнейших американских компаний, именно экономика и создание новыхрабочих мест станет главным направлением удара Трампа-президента. Теперь что касается внешней политики. Некую восторженность,присутствовавшую в комментариях российских СМИ по поводу "трамповой победы",можно объяснить. Как заметил в интервью "Известиям" служившийсоветником у президента Рейгана американский политолог Пол Крейг Робертс, Трампв Белом доме в любом случае лучше Хиллари Клинтон."На мой взгляд, перспективы российско-американскихотношений при Дональде Трампе на порядок лучше, чем они были бы при ХиллариКлинтон. Я вижу здесь несколько аргументов в поддержку этого мнения. Во-первых,Трамп уважает президента России Владимира Путина. Во-вторых, республиканецсовсем не пытается демонизировать Россию. Также о его намерениях говорит и тотфакт, что Трамп выдвинул на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона —человека, который в хороших отношениях с Путиным и знает Россию", – заявилполитолог. По мнению Робертса, чтобы перезапустить отношения с Москвой, новыйпрезидент США должен будет уступить Путину в вопросах, касающихся Украины. Аналитики отмечают, что Дональд Трамп не разделяетнеоконсервативные взгляды об американской военной гегемонии в мире. И приходятк выводу, что при таком президенте от США будет исходить гораздо меньше угрозстабильности и миру. А вот политике воинствующего глобализма под руководствомВашингтона может прийти конец. Трамп открыто заявил, что НАТО давно исчерпаласебя, в существовании блока нет никакой необходимости. Единственное, чем можетбыть полезен сегодня Североатлантический альянс – подключиться к борьбе с реальной,а не мнимой угрозой, "Исламским государством" (запрещенной в Россиигруппировкой). Да и экономические глобальные проекты, в которых США планировалидоминировать – такие, как Транстихоокеанское партнерство – ему не по вкусу. Сам же Дональд Трамп продолжает действовать по принципу"сам себя не похвалишь – никто не похвалит". "Индекс доверияпокупателей в США вырос за декабрь почти на четыре пункта – до 113,7. Самыйвысокий показатель за 15 лет! Спасибо тебе, Дональд", – скромнокомментирует избранный президент свои успехи в Twitter. Что поделаешь – до 20 января,дня инаугурации, придется ему довольствоваться такими маленькими радостями. Авот после уж он развернется. Хотя, позволят ли Трампу воплотить в жизнь егограндиозные планы "Великой Америки" – еще вопрос.

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