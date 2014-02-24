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Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 19:45 – ИА СОЧИ-24

Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154
Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154
Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии.
На поиски черных ящиков рухнувшего в Черном море Ту-154 ушло больше суток. Сначала был обнаружен бортовой самописец, которых находился в хвосте самолета. Согласно основной версии трагедии, эта часть воздушного судна отвалилась при соприкосновении с водой.О промежуточных итогах расследования трагедии отчитался министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, извлеченный из воды параметрический бортовой самописец может пролить свет на происшествие, в результате которого рухнул самолет Минобороны. Специалисты уже получили доступ к черному ящику и займутся его расшифровкой 28 декабря.Важно отметить, что зачастую самолеты оборудованы двумя черными ящиками: речевым и параметрическим. Каждый из самописцев ведет запись данных определенного типа: на первом хранится информация о переговорах экипажа с землей, на втором – прочая информация, которая поступает от многих приборов, расположенных на борту самолета. При исследовании механизмов одновременно удается восстановить полную картину происшествия.Параметрический черный ящик, обнаруженный сотрудниками МЧС, должен содержать все необходимые данные для продолжения расследования трагедии. Исследование же второго бортового самописца позволит установить, как быстро пилоты узнали о приближающейся трагедии и какими методами пытались ее предотвратить. Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:45
В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину

На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину..»

сегодня, 20:30
В Россию пришел новый вид ВИЧ

В России появился новый ВИЧ. Смертельно опасный вирус образовался в нашей стране из смешения ранее доминировавшего в России штамма и нового, занесенного из Центральной Азии...»

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Последние слова командира рухнувшего Ту-154

Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»

сегодня, 19:59
Тимошенко обозвала украинцев папуасами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Экс-премьер посетовала на сырьевой характер экономики страны...»

сегодня, 19:45
Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154

Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии...»

сегодня, 19:30
На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП

На северном участке Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП. В настоящий момент движение возобновлено...»

сегодня, 19:29
Освобождение заложницы стрелка в Москве

Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»
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