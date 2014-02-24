Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154

Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии.На поиски черных ящиков рухнувшего в Черном море Ту-154 ушло больше суток. Сначала был обнаружен бортовой самописец, которых находился в хвосте самолета. Согласно основной версии трагедии, эта часть воздушного судна отвалилась при соприкосновении с водой.О промежуточных итогах расследования трагедии отчитался министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, извлеченный из воды параметрический бортовой самописец может пролить свет на происшествие, в результате которого рухнул самолет Минобороны. Специалисты уже получили доступ к черному ящику и займутся его расшифровкой 28 декабря.Важно отметить, что зачастую самолеты оборудованы двумя черными ящиками: речевым и параметрическим. Каждый из самописцев ведет запись данных определенного типа: на первом хранится информация о переговорах экипажа с землей, на втором – прочая информация, которая поступает от многих приборов, расположенных на борту самолета. При исследовании механизмов одновременно удается восстановить полную картину происшествия.Параметрический черный ящик, обнаруженный сотрудниками МЧС, должен содержать все необходимые данные для продолжения расследования трагедии. Исследование же второго бортового самописца позволит установить, как быстро пилоты узнали о приближающейся трагедии и какими методами пытались ее предотвратить. Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. Воздушное судно держало курс на город Латакия в Сирии. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

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