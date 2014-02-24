Что Ванга предсказала России на ближайшие годы

11 марта 2017, суббота, 13:16 – ИА СОЧИ-24



Что Ванга предсказала России на ближайшие годы

Опубликованы предсказания болгарской ясновидящей Ванги на ближайшие 100 лет. Большое место в пророчествах отведено судьбе России.Согласно предсказанию Ванги в 2017 году Россией будет править некий Владимир. При нем доходы населения и экономика страны пойдут вверх. "Но говоря о богатстве, не стоит забывать о душе, деньги развращают", – предостерегала ясновидящая.В этот же период страна станет "спасительницей" мира. По словам Ванги, добьется этого Москва не с помощью войны, а оказывая помощь другим государствам.Говорила пророчица и о других странах. Так, согласно ее предсказаниям Европе предстоят сильные политические и религиозные изменения, а уже в следующем году Китай выйдет на ведущие мировые позиции.Украине Ванга оставила менее радужное послание: "То, что объединялось, рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией". Однако ясновидящая заверяет, что"придет время, и все объединятся". Есть в предсказаниях Ванги и слова о космосе. Провидица считала, что в 2023 году нашу планету ожидает коррекция орбит, а в ближайшее десятилетие, в 2028 году, человек отправится к Венере, передает РЕН ТВ.Климатические изменения на нашей планете будут продолжаться. По словам Ванги, к 2033 году полностью растают полярные льды, а уровень Мирового океана существенно повысится. В 2100 году болгарская ясновидящая предсказала появление второго Солнца искусственной природы.

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