Что Ванга предсказала России на ближайшие годы

Опубликованы предсказания болгарской ясновидящей Ванги на ближайшие 100 лет. Большое место в пророчествах отведено судьбе России. Согласно предсказанию Ванги в 2017 году Россией будет править некий Владимир. При нем доходы населения и экономика страны пойдут вверх. "Но говоря о богатстве, не стоит забывать о душе, деньги развращают", – предостерегала ясновидящая.В этот же период страна станет "спасительницей" мира. По словам Ванги, добьется этого Москва не с помощью войны, а оказывая помощь другим государствам.Говорила пророчица и о других странах. Так, согласно ее предсказаниям Европе предстоят сильные политические и религиозные изменения, а уже в следующем году Китай выйдет на ведущие мировые позиции.Украине Ванга оставила менее радужное послание: "То, что объединялось, рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией". Однако ясновидящая заверяет, что"придет время, и все объединятся". Есть в предсказаниях Ванги и слова о космосе. Провидица считала, что в 2023 году нашу планету ожидает коррекция орбит, а в ближайшее десятилетие, в 2028 году, человек отправится к Венере, передает РЕН ТВ. Климатические изменения на нашей планете будут продолжаться. По словам Ванги, к 2033 году полностью растают полярные льды, а уровень Мирового океана существенно повысится. В 2100 году болгарская ясновидящая предсказала появление второго Солнца искусственной природы.
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Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»