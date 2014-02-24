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Что ждет Меланью Трамп

20 января 2017, пятница, 22:14 – ИА СОЧИ-24

Что ждет Меланью Трамп
Что ждет Меланью Трамп
Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья.
Офис первой
леди страны находится в Восточном крыле Белого дома. В обязанности главной
американки входит управление хозяйством в Белом доме и участие в церемониальных
процедурах.Ряд экспертов предполагал, что во время президентства
Трампа, в Америке будет сразу две первых леди – супруга Меланья и дочь Иванка,
передает ТАСС. Офис первой леди уже переименовали в офис первой семьи США, а
супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер, стал официальным советником главы
государства. Дочь заявила, что первой леди будет только Меланья Трамп, несмотря
на то, что Иванка собирается помогать отцу и уйти из бизнеса.Первые леди традиционно
занимаются благотворительностью, пропагандой семейных ценностей, здорового
образа жизни и продвижением волонтерства. Первые леди нередко устраивали
ремонты и перестановки в Белом доме. Сейчас американцы, да и жители других
стран интересуются, чем же займется Меланья Трамп, как новоиспеченная первая
леди США, какое поприще для себя выберет и посвятит себя ему.
Вспомним, чем запомнились три последние главные
американки. Так, Мишель Обаму модные журналы уже объявили
второй Жаклин Кеннеди – жена Джона Кеннеди до сих пор считается
эталоном элегантности и хорошего вкуса, однако Мишель Обама сумела
ее потеснить. Отметим, Мишель – обладательница
университетской степени, адвокат, общественный деятель. Она сделала многое для
создания положительного имиджа Белого дома. Кроме того, супруга Барака Обамы
регулярно выступала с вдохновляющими речами, обращенными к молодым
женщинам, призывая их учиться, работать и становиться независимыми.
Супруга
43-го президента США Джорджа Буша Лора Буш запомнилась активной
общественной деятельностью и благотворительностью. В 1990-х годах,
когда Джордж Буш был губернатором Техаса, по ее инициативе были
организованы Техасский книжный фестиваль, программа "Готов читать, готов
учиться" по раннему приобщению детей к чтению и образовательная
программа, помогающая родителям подготовить детей к школе.

Тогда же первая леди Техаса основала фонд
поддержки книгоиздателей, выпускающих книги для семейного чтения. Кроме
того, Лора Буш поддерживала инициативы, направленные на улучшение здоровья
женщин и детей. Став первой леди США, она продолжила эти проекты. После теракта
в 2001 году Лора Буш
патронирует службу волонтеров.

В рейтинге самых влиятельных первых леди Белого
дома Хиллари Клинтон, несомненно, окажется на одной из первых позиций. В своем время она возглавляла комитет по реформированию здравоохранения. В 2000 году Хиллари становится сенатором от штата Нью-Йорк,
а затем, в 2009 году, соглашается занять пост госсекретаря США в правительстве
Обамы. В 2016 году она баллотировалась в президенты США от
Демократической партии. Интересно, что в случае ее победы на выборах супруг
Хиллари, экс-президент США Билл Клинтон стал бы первым "джентльменом" США, а
Хиллари – первым лицом страны.

Были в
истории и примеры, когда пост первой леди занимала не супруга президента. Чаще
всего это были дочери и сестры руководителей Америки. Кроме того, был
прецедент, когда первых леди было сразу две. С 1829 по 1836 годы статус "неофициальной
первой леди" носила племянница седьмого президента Эндрю Джексона. А с 26
ноября 1834 года в Белый дом прибыла еще одна племянница – Сара Йорк Джексон.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:45
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Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»

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