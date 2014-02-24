Что ждет Меланью Трамп

20 января 2017, пятница, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Что ждет Меланью Трамп

Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья.Офис первойледи страны находится в Восточном крыле Белого дома. В обязанности главнойамериканки входит управление хозяйством в Белом доме и участие в церемониальныхпроцедурах.Ряд экспертов предполагал, что во время президентстваТрампа, в Америке будет сразу две первых леди – супруга Меланья и дочь Иванка,передает ТАСС. Офис первой леди уже переименовали в офис первой семьи США, асупруг Иванки Трамп Джаред Кушнер, стал официальным советником главыгосударства. Дочь заявила, что первой леди будет только Меланья Трамп, несмотряна то, что Иванка собирается помогать отцу и уйти из бизнеса.Первые леди традиционнозанимаются благотворительностью, пропагандой семейных ценностей, здоровогообраза жизни и продвижением волонтерства. Первые леди нередко устраивалиремонты и перестановки в Белом доме. Сейчас американцы, да и жители другихстран интересуются, чем же займется Меланья Трамп, как новоиспеченная перваяледи США, какое поприще для себя выберет и посвятит себя ему.Вспомним, чем запомнились три последние главныеамериканки. Так, Мишель Обаму модные журналы уже объявиливторой Жаклин Кеннеди – жена Джона Кеннеди до сих пор считаетсяэталоном элегантности и хорошего вкуса, однако Мишель Обама сумелаее потеснить. Отметим, Мишель – обладательницауниверситетской степени, адвокат, общественный деятель. Она сделала многое длясоздания положительного имиджа Белого дома. Кроме того, супруга Барака Обамырегулярно выступала с вдохновляющими речами, обращенными к молодымженщинам, призывая их учиться, работать и становиться независимыми.Супруга43-го президента США Джорджа Буша Лора Буш запомнилась активнойобщественной деятельностью и благотворительностью. В 1990-х годах,когда Джордж Буш был губернатором Техаса, по ее инициативе былиорганизованы Техасский книжный фестиваль, программа "Готов читать, готовучиться" по раннему приобщению детей к чтению и образовательнаяпрограмма, помогающая родителям подготовить детей к школе.Тогда же первая леди Техаса основала фондподдержки книгоиздателей, выпускающих книги для семейного чтения. Крометого, Лора Буш поддерживала инициативы, направленные на улучшение здоровьяженщин и детей. Став первой леди США, она продолжила эти проекты. После терактав 2001 году Лора Бушпатронирует службу волонтеров.В рейтинге самых влиятельных первых леди Белогодома Хиллари Клинтон, несомненно, окажется на одной из первых позиций. В своем время она возглавляла комитет по реформированию здравоохранения. В 2000 году Хиллари становится сенатором от штата Нью-Йорк,а затем, в 2009 году, соглашается занять пост госсекретаря США в правительствеОбамы. В 2016 году она баллотировалась в президенты США отДемократической партии. Интересно, что в случае ее победы на выборах супругХиллари, экс-президент США Билл Клинтон стал бы первым "джентльменом" США, аХиллари – первым лицом страны.Были вистории и примеры, когда пост первой леди занимала не супруга президента. Чащевсего это были дочери и сестры руководителей Америки. Кроме того, былпрецедент, когда первых леди было сразу две. С 1829 по 1836 годы статус "неофициальнойпервой леди" носила племянница седьмого президента Эндрю Джексона. А с 26ноября 1834 года в Белый дом прибыла еще одна племянница – Сара Йорк Джексон.

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