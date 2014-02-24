Что ждет зарплаты россиян

У россиян будет увеличиваться как реальная, так и номинальная зарплата, уверен министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, положительная тенденция наметилась еще в августе 2016 года. "Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная", – цитирует "Российская газета" главу Минтруда. "По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", – сообщил Максим Топилин. Кроме того, важную роль сыграет реализация президентских указов об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы, добавил он.При этом задачи обеспечить рост зарплат, пусть даже путем сокращения рабочих мест, не стоит. "Я думаю, что безработица расти не будет. Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года", – отметил министр труда и социальной защиты. Впрочем, искусственно обеспечивать занятость государство тоже не будет. "Рынок труда – зеркало экономики. И рабочих мест столько, сколько она требует, и того качества, которое она способна обеспечить", – пояснил Топилин.Чиновник развеял страхи аналитиков, опасавшихся автоматизации многих процессов. Роботы, возможно, уничтожают некоторые рабочие места, однако и создают их. Рынок труда все время приспосабливается к новым условиям. "Технологии внедряются постоянно, надо относиться к этому спокойно", – подчеркнул глава Минтруда.Будет использоваться больше роботов – значит, понадобится больше людей, которые будут их программировать и обслуживать."Структура занятости постоянно меняется. И это дело не одного дня или года", – заключил Топилин.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»