Чубайс: Мы же такие "маньяки"

24 января 2017, вторник, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Чубайс: Мы же такие "маньяки"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал об итогах первого инвестиционного цикла возглавляемой им компании. По его мнению, Россия уже добилась значительных успехов в области нанотехнологий, однако останавливаться на достигнутом нельзя.Как отметил бывший зампред правительства в своем интервью "Интерфаксу" на полях недавнего Всемирного экономического форума в Давосе, российская IT-сфера добилась за последнее время значительных успехов. "На сегодня только объем экспорта российского софта приближается к цифре 15 миллиардов долларов", – заявил он, добавив, что данная цифра сопоставима с экспортом российского вооружения.В то же время он подчеркнул важность развития именно нанотехнологий, которые могут оказаться гораздо более полезными в деле борьбы с мировыми проблемами, чем информационные и IT-технологии. В пример он привел глобальное потепление, заявив, что только к 2030 году число климатических беженцев в Европу превысит 100 миллионов человек. "Проблему глобального потепления не может решить та половинка инновационных изменений, которая связана с информацией. Может решить та, которая связана с материалом и энергией", – сказал Чубайс.Как отметил глава "Роснано", материалы и энергия – это наноматериалы, поэтому развитие этих технологий в России представляет собой безусловно необходимый для страны процесс. В то же время он подчеркнул, что развитие нанопроизводства требует много сил и ресурсов. "Тебе завод надо построить, это не на клавиши нажимать – трудная сфера, ошибки гораздо дороже", – констатировал он. Кроме того, Чубайс отметил, что активно взаимодействует со столичными властями в деле реализации ряда важных производств и проектов. "Совместно с Москвой при поддержке Сергея Собянина мы приняли решение разворачивать строительство Российского центра гибкой электроники в Троицке", – заявил он, подчеркнув, что там, в частности, будут собираться ударопрочные дисплеи для отечественных планшетов. Помимо этого, глава "Роснано" рассказал о совместном проекте с "Ростехом" по переработке мусора, отметив при этом важность возобновляемой энергетики для экономики. "Мы же такие "маньяки" возобновляемой энергетики, в ней есть солнце – мы про него все понимаем, есть ветер – мы про него все понимаем, и есть мусор. Я считаю, что для страны это очень правильное направление", – полагает Чубайс.При этом он уверен в прочности и стабильности "Роснано". По его словам, к 2020 году компания рассчитается с большей частью долгов, а также научится привлекать внешних инвесторов. Ранее Чубайс заявил об "ужасе", царящем на Давосском форуме. По его словам, тревогу мировой экономической элиты вызывают политические катаклизмы и разрушение прежнего миропорядка.

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