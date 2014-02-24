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Чубайс нашел минусы в укреплении рубля
18 февраля 2017, суббота, 14:59 – ИА СОЧИ-24
"Раз происходит
укрепление рубля, мы теряем в стоимости этих активов. Это болезненный, но
неизбежный процесс", – пояснил Чубайс.
Глава корпорации пока не может оценить, удастся ли
компенсировать курсовые потери.
"По нашему стратегическому плану "Роснано" до 2017 года —
планово убыточная компания. Но по факту в 2014 мы получили семь миллиардов
прибыль, а в 2015 – уникальную прибыль – более 17 миллиардов. Да, отчасти из-за
курса рубля, но не только. Что мы получим по 2016 году, пока не знаю", – сообщил
на пресс-конференции в Новосибирске Анатолий Чубайс.
При этом "Роснано" в текущем году планирует
заработать на выходах из капиталов своих портфельных компаний более 25
миллиардов рублей. Два года назад корпорация заработала "на выходах" примерно
8-9 миллиардов рублей, в 2016 году – вдвое больше, передает РИА Новости.
Чубайс отметил, что сейчас из бюджета "Роснано" не получает денег
и не запрашивает их. "Государство вложило в "Роснано" на старте
130 миллиардов рублей. Сегодня мы пришли к этапу, когда мы их возвращаем из
построенных 77 заводов, и будем их заново вкладывать", – отметил глава
корпорации.
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