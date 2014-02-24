Чубайс нашел минусы в укреплении рубля

18 февраля 2017, суббота, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Чубайс нашел минусы в укреплении рубля

Анатолий Чубайс рассказал, что корпорации "Роснано" очень выгодно работать в период ослабления рубля. При этом укрепление российской валюты "сильно бьет" по компании, так как значительная часть инвестиций – зарубежная."Раз происходитукрепление рубля, мы теряем в стоимости этих активов. Это болезненный, нонеизбежный процесс", – пояснил Чубайс.Глава корпорации пока не может оценить, удастся ликомпенсировать курсовые потери."По нашему стратегическому плану "Роснано" до 2017 года —планово убыточная компания. Но по факту в 2014 мы получили семь миллиардовприбыль, а в 2015 – уникальную прибыль – более 17 миллиардов. Да, отчасти из-закурса рубля, но не только. Что мы получим по 2016 году, пока не знаю", – сообщилна пресс-конференции в Новосибирске Анатолий Чубайс.При этом "Роснано" в текущем году планируетзаработать на выходах из капиталов своих портфельных компаний более 25миллиардов рублей. Два года назад корпорация заработала "на выходах" примерно8-9 миллиардов рублей, в 2016 году – вдвое больше, передает РИА Новости.Чубайс отметил, что сейчас из бюджета "Роснано" не получает денеги не запрашивает их. "Государство вложило в "Роснано" на старте130 миллиардов рублей. Сегодня мы пришли к этапу, когда мы их возвращаем изпостроенных 77 заводов, и будем их заново вкладывать", – отметил главакорпорации.

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