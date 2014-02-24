Чубайс пережил настоящий ужас в командировке

20 января 2017, пятница, 10:14 – ИА СОЧИ-24



Чубайс пережил настоящий ужас в командировке

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал об ужасе, царящем среди участников экономического форума в Давосе. Эксперты обеспокоены "глобальной политической катастрофой" и разрушением мирового порядка."Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", – заявил Анатолий Чубайс, отметив, что в экономике в таких условиях "ничего катастрофического не происходит". Такая ситуация, по его словам, возникла на форуме впервые за 25 лет.Чубайс проиллюстрировал свое мнение контрастом между выступлением на форуме председателя КНР Си Цзиньпина и сделанным в тот же день заявлением избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Lenta.ru. По словам главы "Роснано", представитель Китая произнес "оду рыночной экономике", призвав снизить пошлины, снять торговые барьеры и так далее."Это произошло два дня назад. И практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", – цитирует Чубайса BFM. Чиновник добавил, что "ощущал такой ужас" всего один раз: "Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. У всех на устах был вопрос: "Что это такое? Это кризис в системе или кризис системы в целом?"Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января, главная тема – "Чуткое и ответственное руководство". Предполагается, что в этом году популярный горнолыжный курорт примет три тысячи делегатов.

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