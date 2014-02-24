Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Таким образом Чубайс прокомментировал распространившуюся недавно по Сети информацию о якобы проведенном в России анализе контента отечественного телевидения. Как утверждают некоторые СМИ, в отчете об исследовании говорится, что на российском ТВ слишком много передач о внешнеполитической проблематике. Кроме того, в исследовании утверждается, что наиболее яркими представителями и трансляторами такого телевизионного контента являются гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также журналист и публицист Владимир Соловьев. Именно им Чубайс посвятил свой комментарий, окрестив "телевизионными соловьями". "Внимательно следим за руками: всего одно движение, и они снова запоют о происках Чубайса", – предсказал он. В ответ на это некоторые пользователи начали иронизировать и вспомнили выражение "Во всем виноват Чубайс". Ранее глава "Роснано" заявил, что его компании очень выгодно работать в период ослабления рубля, тогда как укрепление российской валюты "сильно бьет" по корпорации. "Раз происходит укрепление рубля, мы теряем в стоимости этих активов. Это болезненный, но неизбежный процесс", – пояснил он.При этом Чубайс не смог оценить, удастся ли компенсировать курсовые потери. "По нашему стратегическому плану "Роснано" до 2017 года – планово убыточная компания. Но по факту в 2014 году мы получили семь миллиардов прибыль, а в 2015-м – уникальную прибыль – более 17 миллиардов. Да, отчасти из-за курса рубля, но не только. Что мы получим по 2016 году, пока не знаю", – сообщил на пресс-конференции в Новосибирске глава "Роснано".
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Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
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