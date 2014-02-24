Чубайса шантажируют прослушкой

13 марта 2017, понедельник, 20:28 – ИА СОЧИ-24



Чубайса шантажируют прослушкой

Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров."Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решениеподать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении ИльиСучкова и группы работающих на него товарищей за вымогательство и клевету", —написал Чубайс на своей странице в Facebook.Бывший политик посетовал на то, что в последнее время регулярностановится объектом шантажа. "Вначале от меня потребовали покупки дома понеадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылатьсделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации", – утверждаетглава Роснано.По словам Чубайса, к давлению на него подключился журналистОлег Лурье. Чубайс назвал появившуюся сегодня в "Живом журнале"публикацию под названием "Как быстро стать миллиардером. Инструкция отАнатолия Чубайса" смесью действительно имевших место фактов с полнымбредом.В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев предложилглаве Роснано Анатолию Чубайсу и журналисту Олегу Лурье встретиться втелепрограмме "Поединок" на канале "Россия 1". Соловьевнапомнил, что во время эфира будет идти народное голосование, где зрителисмогут выбрать, кому доверяют больше. Известно, что Лурье уже дал свое согласие на участие впередаче, однако предположил, что Чубайс найдет повод для отказа. Ранее, вянваре 2017 года Чубайс уже отказывался от визита на передачу Соловьева.В сентябре 2016 агентство Forbes сообщило об аресте судомпостроенного по заказу Чубайса дома и участка земли в Подмосковье,принадлежащих компании SFO Concept, зарегистрированной в Швейцарии. Компанию с2010 года возглавляют Илья Сучков, брат Игоря Сучкова, который 17 лет былсоветником Чубайса, и сын Василия Сучкова, который ранее работал с нынешнимглавой Роснано в Госкомимуществе. Публикация Олега Лурье в ЖЖ, в частности,посвящена совместной деятельности Анатолия Чубайса и Ильи Сучкова.

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