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Чубайса шантажируют прослушкой

13 марта 2017, понедельник, 20:28 – ИА СОЧИ-24

Чубайса шантажируют прослушкой
Чубайса шантажируют прослушкой
Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров.
"Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение
подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи
Сучкова и группы работающих на него товарищей за вымогательство и клевету", —
написал Чубайс на своей странице в Facebook.
Бывший политик посетовал на то, что в последнее время регулярно
становится объектом шантажа. "Вначале от меня потребовали покупки дома по
неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать
сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации", – утверждает
глава Роснано.
По словам Чубайса, к давлению на него подключился журналист
Олег Лурье. Чубайс назвал появившуюся сегодня в "Живом журнале"
публикацию под названием "Как быстро стать миллиардером. Инструкция от
Анатолия Чубайса" смесью действительно имевших место фактов с полным
бредом.
В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев предложил
главе Роснано Анатолию Чубайсу и журналисту Олегу Лурье встретиться в
телепрограмме "Поединок" на канале "Россия 1". Соловьев
напомнил, что во время эфира будет идти народное голосование, где зрители
смогут выбрать, кому доверяют больше. Известно, что Лурье уже дал свое согласие на участие в
передаче, однако предположил, что Чубайс найдет повод для отказа. Ранее, в
январе 2017 года Чубайс уже отказывался от визита на передачу Соловьева.
В сентябре 2016 агентство Forbes сообщило об аресте судом
построенного по заказу Чубайса дома и участка земли в Подмосковье,
принадлежащих компании SFO Concept, зарегистрированной в Швейцарии. Компанию с
2010 года возглавляют Илья Сучков, брат Игоря Сучкова, который 17 лет был
советником Чубайса, и сын Василия Сучкова, который ранее работал с нынешним
главой Роснано в Госкомимуществе. Публикация Олега Лурье в ЖЖ, в частности,
посвящена совместной деятельности Анатолия Чубайса и Ильи Сучкова.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

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вчера, 20:45
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вчера, 20:28
Чубайса шантажируют прослушкой

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