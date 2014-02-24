Чуркин остроумно приструнил США в ООН

3 февраля 2017, пятница, 08:31 – ИА СОЧИ-24



Чуркин остроумно приструнил США в ООН

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на заседании дал остроумный ответ американской коллеге. Дипломат напомнил ей слова из Конституции США.В стенах Организации Объединенных Наций произошел острый диалог между представителями Америки и России. Виталий Чуркин ловко приструнил Никки Хейли, комментируя ее высказывания об условиях отмены санкций.Дипломат заявила, что ограничительные меры могут быть сняты только в том случае, если Крым вернется в состав Украины. "В Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", – заметил Чуркин.Ответил он и коллеге из Великобритании, который выразил мнение, что украинский кризис начался с событий на полуострове."Все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне", – цитирует российского постпреда сайт "Комсомольская правда".Также Чуркин прокомментировал обострение ситуации на востоке страны. Он указал на взаимосвязь между военными действиями в Донбассе и зарубежными поездками украинского лидера Петра Порошенко. "Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств", – предположил дипломат. По его словам, Киев остро нуждается в деньгах и старается выставить себя в качестве жертвы в диалоге с западными партнерами.Как писали Dni.Ru, похожей точки зрения придерживается и президент России Владимир Путин. Позицию государства на этот счет он озвучил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии."Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", – пояснил российский лидер. Он добавил, что бойней в Донбассе Киев пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

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