Чуркин: США решили преследовать детей

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал гонения властей США на российских дипломатов. Так, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата, а также был закрыт доступ россиян к двум дипломатическим жилым комплексам. "Я думаю, что это просто скандально, что они решили преследовать наших детей", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Чуркина."Они знают, что эти дачи, которые они упомянули в документах, для наших детей. А сейчас Рождество, каникулы в наших школах", – добавил он. Шаги администрации Барака Обамы он назвал циничными.
Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»