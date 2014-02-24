

Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне вчера, 22:14 Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»

Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин вчера, 21:43 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского..»

Чуркин: США решили преследовать детей вчера, 21:30 Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал гонения властей США на российских дипломатов..»

Сексологи дали советы на новогоднюю ночь вчера, 21:29 Врачи-сексологи советуют в новогоднюю ночь делать массаж горячими мандаринами. А постель эксперты рекомендуют превратить в большой "сугроб"...»



Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве вчера, 21:16 Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360"..»

В доме на севере Москвы загорелась квартира вчера, 21:14 В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru..»

В метро Москвы объявлена угроза взрыва вчера, 21:00 Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru..»

Как Путин вновь унизил бессильного Обаму вчера, 20:29 Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»