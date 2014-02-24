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Чуркин: США решили преследовать детей

30 декабря 2016, пятница, 21:30 – ИА СОЧИ-24

Чуркин: США решили преследовать детей
Чуркин: США решили преследовать детей

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин прокомментировал гонения властей США на российских дипломатов. Так, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата, а также был закрыт доступ россиян к двум дипломатическим жилым комплексам. "Я думаю, что это просто скандально, что они решили преследовать наших детей", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Чуркина."Они знают, что эти дачи, которые они упомянули в документах, для наших детей. А сейчас Рождество, каникулы в наших школах", – добавил он. Шаги администрации Барака Обамы он назвал циничными.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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