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ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017

10 февраля 2017, пятница, 17:01 – ИА СОЧИ-24

ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017
ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Неверов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Предметом обсуждения стала предстоящая в этом году избирательная кампания, в том числе предварительное голосование "ЕР" по определению кандидатов на выборы.
"Мы рассказали Элле Александровне о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование", – заявил Неверов. При этом он отметил, что региональные и местные отделения "Единой России" на следующей неделе будут принимать решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах.Он также подчеркнул, что процедура предварительного голосования (праймериз) предполагает не только выдвижение участников и проведение агитации, но и организацию самого электорального процесса. "Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы работал 19 081 счетный участок", – отметил секретарь Генсовета "Единой России". Кроме того, на встрече с руководством ЦИК была достигнута договоренность о проведении специального семинара в рамках подготовки к праймериз партии, которые должны будут определить кандидатов от "ЕР" на предстоящих выборах. "Мы договорились, что в рамках подготовки к предварительному голосованию мы проведем семинар, куда мы пригласили членов Центральной избирательной комиссии. Мы пригласили принять участие в семинаре для того, чтобы рассказать о проведении предстоящей кампании", – сказал Неверов. Точная дата проведения семинара пока не согласована, однако, вероятнее всего, он состоится 20-22 февраля. Единый день голосования в России в этом году придется на 10 сентября. Запланированы выборы депутатов законодательных собраний в шести регионах, а также, по предварительным данным, выборы руководителей 15 субъектов. Также будут избираться мэры и городские думы административных центров в ряде регионов.Ранее в Центральном исполкоме "Единой России" состоялось совещание с представителями тех регионов, где пройдут выборы. Главной темой мероприятия стали кандидатуры, которые будет выдвигать партия на предстоящем голосовании.По словам секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова, партия обладает богатым и во многом уникальным опытом проведения предварительного голосования накануне думских выборов. "И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", – сказал он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
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Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

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