ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков

18 января 2017, среда, 12:16 – ИА СОЧИ-24



ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков

Центральное разведывательное управление США рассекретило часть своего архива: в открытый доступ попали 13 миллионов страниц различных документов. В них, в частности, идет речь о появлениях НЛО в небе над Землей.Некогда секретныебумаги раньше можно было посмотреть только на четырех компьютерныхтерминалах в Национальном архиве организации в штате Мэриленд. В ЦРУ сообщили, что планировалиопубликовать документы в интернете к концу 2017 года, но процесспо какой-то причине был ускорен.Среди бумаг, ставших достоянием общественности, есть документыо деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме и в период холодной войны. Разведчики также поделились секретамио военном проекте Stargate ("Звездные врата"), в рамках которогопроводились исследования различных способностей человека, в том числевозможности удаленно видеть события и собирать информацию с большогорасстояния. И, наконец, ЦРУ предоставило информацию о появлениях НЛО наЗемле, сообщает РИА Новости.Отметим, что ЦРУ и раньше предавало огласке секретныедокументы о визитах на нашу планету гостей из космоса. Четыре года назад организациядаже опубликовала кадры кинохроники, на которых представлены якобы реальныеинопланетяне. Тогда это сенсационное видео раскритиковали дажеспециалисты-уфологи. Уж очень были похожи зеленые человечки на своих собратьевиз голливудских фильмов, таких как "Ангар-18" или "Секретные материалы".Между тем американский историк Грег Эгхигиян пришел к выводу, что главной причиной "появления" НЛОв западной прессе была холодная война и связанная с нейатмосфера секретности и недоверия. Ученыйпровел уникальное исследование, в рамках которого изучил,как менялся облик НЛО, представления о них и отношениек ним публики начиная с 40-х годов ХХ века.НЛО,как объясняет Эгхигиян, изначально "появились" по тойпричине, что спецслужбы США и других западных стран побуждали обывателейсообщать им обо всех необычных феноменах и объектах на небе,опасаясь советских шпионов и разведывательных самолетов и аэростатов.Только за первые десять лет холодной войны было собрано свыше четырех тысячподобных отчетов, часть из которых просочилась в прессу.Когда угрозасо стороны Варшавского блока исчезла и необходимостьв поддержке секретности и сборе данных о необычных объектахпропала, число упоминаний НЛО в прессе резко пошло на спад.

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