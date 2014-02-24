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ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков

18 января 2017, среда, 12:16 – ИА СОЧИ-24

ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков
ЦРУ раскрыло тайну зеленых человечков
Центральное разведывательное управление США рассекретило часть своего архива: в открытый доступ попали 13 миллионов страниц различных документов. В них, в частности, идет речь о появлениях НЛО в небе над Землей.
Некогда секретные
бумаги раньше можно было посмотреть только на четырех компьютерных
терминалах в Национальном архиве организации в штате Мэриленд. В ЦРУ сообщили, что планировали
опубликовать документы в интернете к концу 2017 года, но процесс
по какой-то причине был ускорен.
Среди бумаг, ставших достоянием общественности, есть документы
о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме и в период холодной войны. Разведчики также поделились секретами
о военном проекте Stargate ("Звездные врата"), в рамках которого
проводились исследования различных способностей человека, в том числе
возможности удаленно видеть события и собирать информацию с большого
расстояния. И, наконец, ЦРУ предоставило информацию о появлениях НЛО на
Земле, сообщает РИА Новости.Отметим, что ЦРУ и раньше предавало огласке секретные
документы о визитах на нашу планету гостей из космоса. Четыре года назад организация
даже опубликовала кадры кинохроники, на которых представлены якобы реальные
инопланетяне. Тогда это сенсационное видео раскритиковали даже
специалисты-уфологи. Уж очень были похожи зеленые человечки на своих собратьев
из голливудских фильмов, таких как "Ангар-18" или "Секретные материалы".
Между тем американский историк Грег Эгхигиян пришел к выводу, что главной причиной "появления" НЛО
в западной прессе была холодная война и связанная с ней
атмосфера секретности и недоверия. Ученый
провел уникальное исследование, в рамках которого изучил,
как менялся облик НЛО, представления о них и отношение
к ним публики начиная с 40-х годов ХХ века.
НЛО,
как объясняет Эгхигиян, изначально "появились" по той
причине, что спецслужбы США и других западных стран побуждали обывателей
сообщать им обо всех необычных феноменах и объектах на небе,
опасаясь советских шпионов и разведывательных самолетов и аэростатов.
Только за первые десять лет холодной войны было собрано свыше четырех тысяч
подобных отчетов, часть из которых просочилась в прессу.

Когда угроза
со стороны Варшавского блока исчезла и необходимость
в поддержке секретности и сборе данных о необычных объектах
пропала, число упоминаний НЛО в прессе резко пошло на спад.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Появились подробности похищения 12-летней Анастасии Дьяковой, которую 17 января нашли живой в автомобиле на городской свалке в Оренбурге. Похититель заставлял школьницу пить алкоголь и пытался изнасиловать...»

сегодня, 16:30
Экстремал прокатился на крыше поезда подземки

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сегодня, 16:29
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сегодня, 15:45
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