ЦРУ рассекретило столкновение подводных лодок

25 января 2017, среда, 19:44 – ИА СОЧИ-24



ЦРУ рассекретило столкновение подводных лодок

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году.В соответствии с докладом, в отправленной на имя тогдашнего госсекретаря США Генри Киссинджера телеграмме говорится, что американская подводная лодка класса Poseidon столкнулась у северных берегов Великобритании с советской субмариной. "Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда столкнулся с советской субмариной, которая находилась за пределами порта для того, чтобы установить слежение, оба корабля всплыли, однако потом советская подводная лодка снова погрузилась в воду", – говорится в сообщении, которое приводит издание РИА ФАН. Стоит отметить, что ранее ЦРУ опубликовало 13 миллионов страниц своих внутренних документов. Среди них отчеты о наблюдениях за неопознанными летающими аппаратами (НЛО), некоторые из которых датированы 1960-ми и 1970-ми годами. Судя по рассекреченной информации, в ЦРУ признают, что около 20 процентов случаев наблюдения за НЛО являются неподдающимися объяснению и описанию. В ответ на это известный советский космонавт Алексей Леонов заявил, что опубликованная информация не соответствует действительности. По его мнению, ЦРУ – это организация, не заслуживающая доверия, а значит не стоит воспринимать всерьез публикуемые ими данные. "ЦРУ – организация, которая выполняет любой заказ", – подчеркнул он.

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