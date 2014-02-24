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Цыденов изменит атмосферу в Бурятии
7 февраля 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Смена руководства Бурятии, конечно, не связана напрямую с
предстоящими в 2018 году президентскими выборами в России. В то же время, прагматизм
и управленческий опыт нового губернатора может благоприятно сказаться на
социальной атмосфере в республике накануне голосования, считает президент фонда
"Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов."Выборы – это один из факторов. Не думаю, что здесь
ситуация напрямую обусловлена. Тем более, что решение, отчасти, техническое,
поскольку у Вячеслава Наговицына заканчивался срок полномочий. Он то ли не
смог, то ли не захотел пройти через прямые выборы. Тем более, что Наговицин в
последнюю пару лет столкнулся с серьезным сопротивлением местных элит", – цитирует
Виноградова "Интерфакс".Вместе с тем, назначение Алексея Цыденова исполняющим
обязанности главы республики, скорее всего, будет иметь положительный эффект,
считает эксперт."С президентскими выборами можно связать приход на
высший пост в республике технократического персонажа, имеющего опыт работы и на
федеральном уровне, и на Дальнем Востоке. Он представляет, как республика
выглядит из Москвы. Его приход дает основания ожидать снижения периферийности
Бурятии, которая в последние годы фактически не присутствовала в федеральной
повестке", – считает политолог.Изменения, в частности, должны коснуться инфраструктуры
туризма у озера Байкал, полагает Виноградов. Эксперт отметил, что активное
развитие туризма на бурятском берегу Байкала было почти незамечено. Туристы
исходили из стереотипа, что на озеро нужно ехать только через Иркутск. Если
у жителей региона появится ощущение обновления и большей прагматичности в
управлении республикой, большей узнаваемости Бурятии, то это, наверно,
благоприятно отразится на общем социальном фоне перед президентскими
выборамиЧто же касается Наговицына, то, по мнению Виноградова, у
экс-губернатора остаются перспективы на федеральном уровне. Насколько можно
судить, он остался на хорошем счету, и ему обещано федеральное назначение.Как стало известно 7 февраля, временно исполняющим
обязанности главы Бурятии назначен бывший замминистра транспорта России Алексей
Цыденов. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Ранее глава
Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Об этом он сообщил сам на своей
пресс-конференции, где и объяснил причины ухода. Впрочем, он обещал не
прощаться с Бурятией и заявил, что еще поработает на благо государства и
республики.
Источник:
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