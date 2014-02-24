Цыденов изменит атмосферу в Бурятии

7 февраля 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Цыденов изменит атмосферу в Бурятии

Назначение Алексея Цыденова исполняющим обязанности главы Бурятии будет иметь положительный эффект. По мнению экспертов, новое руководство изменит социальную атмосферу в республике в лучшую сторону.Смена руководства Бурятии, конечно, не связана напрямую спредстоящими в 2018 году президентскими выборами в России. В то же время, прагматизми управленческий опыт нового губернатора может благоприятно сказаться насоциальной атмосфере в республике накануне голосования, считает президент фонда"Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов."Выборы – это один из факторов. Не думаю, что здесьситуация напрямую обусловлена. Тем более, что решение, отчасти, техническое,поскольку у Вячеслава Наговицына заканчивался срок полномочий. Он то ли несмог, то ли не захотел пройти через прямые выборы. Тем более, что Наговицин впоследнюю пару лет столкнулся с серьезным сопротивлением местных элит", – цитируетВиноградова "Интерфакс".Вместе с тем, назначение Алексея Цыденова исполняющимобязанности главы республики, скорее всего, будет иметь положительный эффект,считает эксперт."С президентскими выборами можно связать приход навысший пост в республике технократического персонажа, имеющего опыт работы и нафедеральном уровне, и на Дальнем Востоке. Он представляет, как республикавыглядит из Москвы. Его приход дает основания ожидать снижения периферийностиБурятии, которая в последние годы фактически не присутствовала в федеральнойповестке", – считает политолог.Изменения, в частности, должны коснуться инфраструктурытуризма у озера Байкал, полагает Виноградов. Эксперт отметил, что активноеразвитие туризма на бурятском берегу Байкала было почти незамечено. Туристыисходили из стереотипа, что на озеро нужно ехать только через Иркутск. Еслиу жителей региона появится ощущение обновления и большей прагматичности вуправлении республикой, большей узнаваемости Бурятии, то это, наверно,благоприятно отразится на общем социальном фоне перед президентскимивыборамиЧто же касается Наговицына, то, по мнению Виноградова, уэкс-губернатора остаются перспективы на федеральном уровне. Насколько можносудить, он остался на хорошем счету, и ему обещано федеральное назначение.Как стало известно 7 февраля, временно исполняющимобязанности главы Бурятии назначен бывший замминистра транспорта России АлексейЦыденов. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Ранее главаБурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Об этом он сообщил сам на своейпресс-конференции, где и объяснил причины ухода. Впрочем, он обещал непрощаться с Бурятией и заявил, что еще поработает на благо государства иреспублики.

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