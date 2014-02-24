Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч
14 февраля 2017, вторник, 17:14 – ИА СОЧИ-24
Цыган-трансвестит Рита обманула продавщицу на 38 тысяч
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию. Под конец рабочего дня в магазин вошли две женщины цыганской внешности, сообщает пресс-служба главного управления регионального отделения МВД. Одна из них после покупки "увидела" наложенную на продавщицу сильную порчу и предложила ей свою помощь в излечении за определенную сумму.Вместе с переодетым цыганом, представившимся Ритой, сотрудница магазина спустилась в подсобное помещение. За несколько минут трансвестит провел магический ритуал, для которого ему понадобился волос "проклятой". Он пообещал, что в ближайшие дни к продавщице обязательно вернутся деньги, здоровье и удача.За свои услуги цыган забрал из магазина кассу в 38 тысяч рублей. Кассирша также отблагодарила трансвестита, отдав ему часть продуктов бесплатно. На следующий день продавщица поняла, что ее обманули, и отправилась в полицию."Изучив съемки с камер видеонаблюдения, установленных в торговой организации, оперативники уголовного розыска сразу выяснили, что за образом цыганки скрывался 26-летний мужчина без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления, и его характерным "почерком" было переодевание в женскую одежду", – сообщает пресс-служба ведомства. Представитель регионального отделения также отметил, что в момент задержания цыган также находился в образе Риты. Против рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. "По ходатайству следователя задержанный заключен под стражу", – заключили в пресс-службе ведомства.
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