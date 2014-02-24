"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях

Пользователи соцсетей высмеяли президента США Дональда Трампа. Забравшись в кабину грузовика, он повел себя как ребенок. Американский лидер побеседовал с представителями автотранспортных компаний и водителями грузовиков. На своей странице в Twitter Дональд Трамп назвал эту встречу большой честью. Интернет-пользователи подметили, что глава государства, забравшись в кабину одного из грузовиков, повел себя как ребенок. Он начал сигналить и рулить, словно мальчишка, сообщает "Газета.ru". "И Трамп подал в отставку в тот же вечер, исполнив мечту своей жизни – посидеть за рулем грузовика", – пошутил комментатор под ником @barry. "Пусть мой большой сын сегодня будет вести школьный автобус!" – написал другой обитатель Сети.
Фотография американского лидера за рулем разлетелась по Twitter-аккаунтам. Пользователь @samcmlaird отметил, что так же уверенно "Трамп ведет Америку к обрыву". Как писали Dni.Ru, в сентябре президент США Дональд Трамп в девятый раз станет дедом. Его 33-летний сын заявил, что они с женой Ларой ждут первенца. До появления ребенка на свет осталось полгода. "Очень рады сообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мы благословлены!" – сообщил в Twitter Эрик Трамп.
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Спикер Госдумы прокомментировал слова президента Украины об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на слова Петра Порошенко о том, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин заявил, что на Украине закон уже не действует, а подобные заявления первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»