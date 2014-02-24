"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях

24 марта 2017, пятница, 09:44 – ИА СОЧИ-24



"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях

Пользователи соцсетей высмеяли президента США Дональда Трампа. Забравшись в кабину грузовика, он повел себя как ребенок.Американский лидер побеседовал с представителями автотранспортных компаний и водителямигрузовиков. На своей странице в Twitter Дональд Трамп назвал эту встречу большой честью.Интернет-пользователи подметили, что глава государства, забравшись в кабину одного из грузовиков, повел себя как ребенок. Он начал сигналить и рулить, словно мальчишка, сообщает "Газета.ru"."И Трамп подал в отставку в тот же вечер, исполнив мечту своей жизни –посидеть за рулем грузовика", – пошутил комментатор под ником @barry. "Пусть мой большой сын сегодня будет вести школьный автобус!"написал другой обитатель Сети.Фотография американскоголидера за рулем разлетелась поTwitter-аккаунтам. Пользователь @samcmlaird отметил, что так же уверенно"Трамп ведет Америку к обрыву". Как писали Dni.Ru, в сентябре президент США Дональд Трамп в девятый раз станет дедом. Его 33-летний сын заявил, что они с женой Ларой ждутпервенца. До появления ребенка на свет осталось полгода. "Очень радысообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мыблагословлены!" – сообщил в TwitterЭрик Трамп.

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