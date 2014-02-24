Дарт Вейдер ограбил банк в США

Американские полицейские разыскивают мужчину, который грабит банки в костюмах киногероев. Его лица никто не видел, потому что при совершении преступления он использует маски популярных персонажей. В правоохранительных органах уверены, что за двумя ограблениями, совершенными в штате Колорадо в течение декабря, стоит один и тот же человек. Злоумышленник получил прозвище "Бандит с Comic-Con", передает телеканал CBS Denver. Сообщалось, что 9 декабря в банк в американском городе Луисвилль в Колорадо ворвался мужчина в маске персонажа Marvel Comics Черной пантеры. Преступник скрылся вместе с похищенными деньгами.21 декабря похожее преступление было совершено в городе Литтлтон. На этот раз на грабителе была маска Дарта Вейдера из "Звездных войн". Злоумышленник заявил, что вооружен, но не показал оружие.Свидетели утверждают, что грабителем был белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, ростом около 180 сантиметров и не страдающий ожирением. На нем были толстовка с капюшоном, темные штаны и перчатки. Полиция ведет поиск налетчика.Между тем идея с костюмированным ограблением не нова. Сообщалось, что в 2015 году в графстве Линкольншир в Великобритании двое неизвестных в костюмах панд ограбили газетный киоск. Похожий инцидент зафиксирован в Мексике. Там злоумышленники совершили нападение на ювелирный магазин, переодевшись в костюмы зомби.
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Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты...»
Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х...»