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Демарш Эрдогана дорого обойдется России

24 марта 2017, пятница, 08:45 – ИА СОЧИ-24

Демарш Эрдогана дорого обойдется России
Демарш Эрдогана дорого обойдется России
По оценкам экспертов, ограничение российских поставок в Турцию может серьезно ударить по отечественной экономике. Производители опасаются, что Анкара переключится на украинскую продукцию.
Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить лицензию на беспошлинный ввоз из России пшеницы, кукурузы, шрота и масла может обернуться для нашей страны экономическими проблемами, пишет газета "Коммерсантъ". По подсчетам специалистов, из-за прекращения поставок совокупные потери отечественных производителей составят 500 миллионов долларов. Согласно данным Федерального центра оценки качества и безопасности зерна на 20 марта 2017 года, с начала сезона Россия экспортировала 31,7 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. На Турцию пришлось 46,6% от всего экспорта зерновой продукции, а также по 9,4% от экспорта шрота и кукурузы. Однако с введением пошлины в размере 130% российские поставки практически остановились. Анкара пока не прокомментировала ситуацию. Возможно, ее действия объясняются тем, что Москва не сняла эмбарго. По словам специалистов, отечественным производителям подсолнечного масла будет трудно найти замену Турции. В свою очередь та легко может переключиться на украинскую продукцию.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Стала известна личность стрелявшего 23 марта в центре Киева в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова преступника. Им оказался 28-летний Павел Паршов...»

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сегодня, 08:45
Демарш Эрдогана дорого обойдется России

По оценкам экспертов, ограничение российских поставок в Турцию может серьезно ударить по отечественной экономике. Производители опасаются, что Анкара переключится на украинскую продукцию...»

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