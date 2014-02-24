Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео



Самое интересное о съезде "Единой России" сегодня, 18:44 Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»

Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку сегодня, 18:30 Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»

Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии сегодня, 18:01 К сбою в расписании движения поездов по Кольцевой линии Московского метрополитена привело падение пассажира на рельсы на станции "Проспект мира"..»

Пенсиям россиян предрекли новое понижение сегодня, 17:43 Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»



В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce сегодня, 17:31 В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»

Человек упал на рельсы в московском метро сегодня, 17:01 В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»

Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии сегодня, 17:00 Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»

Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео сегодня, 16:46 Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»