Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео

Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев. Во время движения к Капитолийскому холму 45-й президент США Дональд Трамп шел вместе с женой Меланьей и сыном Барроном. В какой-то момент Меланья хотела взять сына за руку, однако тот вырвался. Все это сняли камеры и теперь люди гадают, что стояло за странным поведением мальчика. Впрочем, это не единственный момент с Барроном Трампом на инаугурации, который привлек всеобщее внимание. Так, пока Дональд Трамп занимался подписание указов, Баррон играл с племянником.
Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»
Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»
В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»
В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»
Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»
Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»
Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»
В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»
В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»
Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»