День святого Валентина в Москве под угрозой срыва

В День святого Валентина ветер и снегопад могут испортить романтические планы влюбленных. Метеорологи предупредили жителей мегаполиса об опасных погодных условиях в столичном регионе. Запуск в столице китайских фонариков в форме сердца и другие праздничные мероприятия под открытым небом придется отложить до лучших времен и более благоприятной погоды. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 14 февраля из-за метели и сильного ветра. "Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.По данным синоптиков, в понедельник, 13 февраля, в столице дует северо-западный ветер. Во второй половине дня ожидается снег. Максимальная температура воздуха в Москве – -5...-3, по области – -8...-3.Ранее Главное управление МЧС России по Московской области предупредило о приближающихся метели и сильном ветре. По данным спасателей, с 09:00 до 21:00 мск 14 февраля погода в Подмосковье ухудшится, в частности пойдет сильный снег. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Когда погода резко меняется, больше других страдают люди с хроническими недугами. Как писали Dni.Ru, у тех, кто страдает от заболеваний легких, сочетание мороза и холодного ветра могут спровоцировать бронхоспазм – сужение бронхов. Врачи рекомендуют им прикрывать лицо шарфом и дышать только через него, причем исключительно носом.
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Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»