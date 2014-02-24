Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон

19 января 2017, четверг, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон

Алексея Митрофанова выдворяют из Хорватии. У экс-депутата Госдумы, сбежавшего за границу от обвинения в вымогательстве 200 тысяч долларов, просрочен заграничный паспорт.Проходящему курс активного лечения на хорватских курортахМитрофанову вскоре придется покинуть теплые берега. Продлевать срок действияего заграничного паспорта российское консульство не намерено."У него давно просрочен паспорт. По сути, сейчас встране, которая предоставила ему убежище, он находится нелегально. КонсульствоРоссии не будет продлевать ему документы", – приводит слова источника Life.ru.Уголовное дело о покушении на мошенничество в составеорганизованной группы было возбуждено в отношении Алексея Митрофанова, бывшеготогда депутатом Госдумы, в 2014 году. По версии следствия, группа"решальщиков" при участии законотворца обманом получила у московскогостроителя Вячеслава Жарова 200 тысяч долларов. Попав под подозрение, Митрофановуехал в Загреб – якобы на лечение.Мотивы отъезда экс-депутата не убедили Следственный комитетРоссии. СК перед новогодними праздниками направил запрос в ведомстваздравоохранения Хорватии. От них ожидается подтверждение того, что состояниездоровья Алексея Митрофанова тяжелое и экстрадиция в Россию, на которойнастаивает Москва, невозможна. По данным спецслужб, бывший российский политикчувствует себя отлично, живет привычной жизнью и спокойно передвигается погороду.Адвокат экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова АлександрОстровский подтвердил телеканалу РЕН ТВ, что его подзащитному грозит депортацияиз Хорватии. Юрист предполагает, что Митрофанов в таком случае обратится запомощью в Вашингтон.

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