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Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон
19 января 2017, четверг, 17:15 – ИА СОЧИ-24
Проходящему курс активного лечения на хорватских курортах
Митрофанову вскоре придется покинуть теплые берега. Продлевать срок действия
его заграничного паспорта российское консульство не намерено."У него давно просрочен паспорт. По сути, сейчас в
стране, которая предоставила ему убежище, он находится нелегально. Консульство
России не будет продлевать ему документы", – приводит слова источника Life.ru.Уголовное дело о покушении на мошенничество в составе
организованной группы было возбуждено в отношении Алексея Митрофанова, бывшего
тогда депутатом Госдумы, в 2014 году. По версии следствия, группа
"решальщиков" при участии законотворца обманом получила у московского
строителя Вячеслава Жарова 200 тысяч долларов. Попав под подозрение, Митрофанов
уехал в Загреб – якобы на лечение.Мотивы отъезда экс-депутата не убедили Следственный комитет
России. СК перед новогодними праздниками направил запрос в ведомства
здравоохранения Хорватии. От них ожидается подтверждение того, что состояние
здоровья Алексея Митрофанова тяжелое и экстрадиция в Россию, на которой
настаивает Москва, невозможна. По данным спецслужб, бывший российский политик
чувствует себя отлично, живет привычной жизнью и спокойно передвигается по
городу.Адвокат экс-депутата Госдумы Алексея Митрофанова Александр
Островский подтвердил телеканалу РЕН ТВ, что его подзащитному грозит депортация
из Хорватии. Юрист предполагает, что Митрофанов в таком случае обратится за
помощью в Вашингтон.
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