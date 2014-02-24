Депрессия деформирует головной мозг

7 марта 2017, вторник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Депрессия деформирует головной мозг

Ученые установили взаимосвязь между хронической депрессией и реальным изменением головного мозга. Выяснилось, что заболевание приводит к утолщению его коры.Всего в исследовании приняли участие 80 пациентов, сообщает "Газета.ru". У 41 испытуемого наблюдалась хроническая депрессия, в то время как у 39 подопытных признаков болезни обнаружено не было. На протяжении десяти недель часть из них принимала селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, а остальные – плацебо. Примечательно, что лекарство вызвало значительные улучшения в психоэмоциональном состоянии первой группы испытуемых.Организм подопытных активно реагировал как на прием лекарства, так и на его отсутствие. У пациентов с хронической депрессией, употреблявших плацебо, кора головного мозга утолщалась в некоторых областях. Таким образом организм стремился компенсировать влияние заболевания, снижая выраженность ее симптомов.В свою очередь, принимавшие лекарства пациенты справились с проявлениями депрессии. Снижающийся уровень стресса освобождал кору головного мозга от защитной функции, позволяя ей вернуться к нормальному состояние. Ранее ученые выяснили, что в борьбе с депрессией могут помочь любовь и поддержка родных. Исследователи наблюдали за 1407 супружескими парами, и в тех из них, где царило взаимопонимание, больные излечивались от своего недуга.

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