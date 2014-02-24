Депутат Рады готовит парад на Красной площади

12 января 2017, четверг, 16:16 – ИА СОЧИ-24



Депутат Рады готовит парад на Красной площади

Член Верховной рады Украины от партии "Народный фронт" Андрей Тетерчук заявил о том, что украинская армия способна провести военный парад в центре Москвы. Соответствующие слова были сказаны парламентарием в эфире одного из местных телеканалов.Скандальный депутат, ранее ударивший бутылкой с водой свою коллегу Александру Кужель из фракции "Батькивщина", заявил, что украинская армия в ее нынешнем состоянии способна успешно противостоять российским вооруженным силам. При этом член Верховной рады добавил, что она способна дойти до российской столицы и провести в центре нее военный парад. "Украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади", – поделился своими мечтами Тетерук. В свою очередь, бывший лидер запрещенной в России праворадикальной националистической организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский призвал создавать сеть экстремистского подполья на территории РФ для подрыва ситуации внутри страны. "Я убежден – мы должны работать вглубь российской территории, мы должны финансировать сопротивление на Ставрополье, мы должны находить группы сопротивления в Москве. Более 20-ти лет я имею дело с разными российскими деятелями, как правило, контрсистемными", – заявил националист.Для этого радикал, в том числе, предлагает задействовать свои связи на Кавказе с местным бандитским подпольем. По словам Корчинского, он до сих пор поддерживает связь с тамошними радикалами, что, по его мнению, может послужить хорошим подспорьем для борьбы с "российской агрессией". Ранее Корчинский выразил сожаление, что депутата Верховной рады Надежду Савченко нельзя сжечь на костре. "Сейчас мы смотрим на Савченко и видим, что какое все-таки счастье, что в свое время Жанну Д’Арк сожгла Инквизиция", – посетовал националист.

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