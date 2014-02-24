Депутатам помогут в организации встреч с избирателями

3 февраля 2017, пятница, 17:01 – ИА СОЧИ-24



Депутатам помогут в организации встреч с избирателями

Проведение встреч парламентариев с избирателями в форме публичных мероприятий предлагается осуществлять, согласуясь с законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Соответствующий законопроект внесен сегодня на рассмотрение в Госдуму по инициативе депутата фракции "Единая Россия" Ирины Белых.По мнению парламентария, мероприятия по проведению встреч депутатов с избирателями требуют дополнительного правового регулирования. Она отметила, что это делается в целях соблюдения общественного порядка и обеспечения необходимой безопасности участников публичных мероприятий и других граждан, а также обеспечения надлежащего функционирования системы общественного транспорта и иных организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов. Законопроект предполагает изменить процедуру организации встреч депутатов со своими избирателями, которые проводятся в форме публичных мероприятий, в том числе в форме митинга. В частности, планируется сократить до 7 дней срок подачив местные органы управления уведомления о проведении такого публичного мероприятия. При этом в настоящий момент закон обязывает организаторов уведомлять власти минимум за 10 дней до даты проведения акции.По мнению первого замруководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москва Василия Олейника, соответствующий нормативно-правовой акт позволит повысить безопасность на таких мероприятиях. Он посетовал, что на данный момент депутаты даже не обязаны уведомлять органы власти о встречах со своими избирателями. "Приходит от 20 до 500 человек, и в этой ситуации необходимо для правоохранительных органов заранее подобрать место для надлежащего проведения мероприятия и обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе и принятия мер антитеррористической защищенности", – сказал он. Кроме того, он отметил, что законопроект предполагает сокращение срока подачи уведомляющего документа для депутатов. "Для того, чтобы не на общих основаниях подходить, предлагается сократить срок подачи (заявки на мероприятие. – Прим. ред.) с 15 до 7 дней", – подчеркнул Олейник.Стоит отметить, что необходимость внесения изменений в регулирующее встречи депутатов с избирателями законодательство было очевидно уже давно. Потребность в переменах стала еще более очевидной после прошлогоднего митинга на Пушкинской площади в Москве, где собравшиеся выступили против дальнейшего расширения зоны платной парковки в столице. При этом изначально мероприятие позиционировалось как встреча с федеральными и муниципальными депутатами.

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