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Депутатов хотят лишить пенсионных доплат
16 января 2017, понедельник, 21:15 – ИА СОЧИ-24
По
мнению автора законопроекта, правовой смысл статуса депутатов и сенаторов
заключается в максимально эффективном осуществлении ими своих полномочий. Куринный
считает, что получение денежного вознаграждения после выхода на пенсию им следует
отменить.
На
сегодняшний день депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут рассчитывать по
выходу на пенсию на ежемесячные доплаты к страховой ее части. Размер доплат
зависит от срока исполнения полномочий чиновников.
Куринный считает
несправедливым доплаты к пенсиям депутатов и сенаторов по отношению к остальным
российским пенсионерам. "В итоге, ежемесячная доплата приводит к тому, что
пенсии бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышают
средний размер пенсии по России, что является несправедливым
по отношению к остальным получателям пенсии", – приводит слова пояснительной
записки РИА ФАН.
Как
писали Dni.ru, введенная
новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась
действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины
парламентариев проверки не выявили.
Список депутатов,
пропустивших пленарные заседания в период с 16 ноября по 21 декабря прошлого
года, состоит из 77 фамилий. Как выяснил комитет Госдумы по регламенту, у всех
отсутствовавших были уважительные причины.
Напомним, спикер
Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к
своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям
лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег.
Источник:
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