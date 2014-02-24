Депутатов хотят лишить пенсионных доплат

16 января 2017, понедельник, 21:15 – ИА СОЧИ-24



Депутатов хотят лишить пенсионных доплат

В Госдуме рассмотрят законопроект, лишающий российских депутатов и сенаторов доплат к пенсии. Соответствующую инициативу выдвинул депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный.Помнению автора законопроекта, правовой смысл статуса депутатов и сенаторовзаключается в максимально эффективном осуществлении ими своих полномочий. Куринныйсчитает, что получение денежного вознаграждения после выхода на пенсию им следуетотменить.Насегодняшний день депутаты Госдумы и члены Совета Федерации могут рассчитывать повыходу на пенсию на ежемесячные доплаты к страховой ее части. Размер доплатзависит от срока исполнения полномочий чиновников.Куринный считаетнесправедливым доплаты к пенсиям депутатов и сенаторов по отношению к остальнымроссийским пенсионерам. "В итоге, ежемесячная доплата приводит к тому, чтопенсии бывших депутатов Госдумы и членов Совфеда существенно превышаютсредний размер пенсии по России, что является несправедливымпо отношению к остальным получателям пенсии", – приводит слова пояснительнойзаписки РИА ФАН.Какписали Dni.ru, введеннаяновым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказаласьдейственной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причиныпарламентариев проверки не выявили.Список депутатов,пропустивших пленарные заседания в период с 16 ноября по 21 декабря прошлогогода, состоит из 77 фамилий. Как выяснил комитет Госдумы по регламенту, у всехотсутствовавших были уважительные причины.Напомним, спикерГосдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться ксвоему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариямлучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег.

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