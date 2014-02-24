Депутаты "ЕР" в регионах займутся "Платоном" и лесной амнистией

27 марта 2017, понедельник, 16:31 – СОЧИ-24



Депутаты "ЕР" в регионах займутся "Платоном" и лесной амнистией

Депутатов фракции "Единой России" в регионах ждет напряженная неделя. Кроме обычных встреч с избирателями, парламентариям предстоят беседы с дальнобойщиками о нововведениях в системе "Платон", а также по проекту так называемой лесной амнистии.Собрания Клубов сторонников "ЕР" пройдут в 69российских регионах. Тема встреч – "Защитастаршего поколения от мошеннических действий". Единороссы пообщаются с представителямиправоохранительных органов и органов социальной защиты, а также людьми старшегопоколения, ветеранами. В частности, 30 марта встречу проведет председательЦентрального координационного совета сторонников партии, координатор проекта "КлубСторонников" Сергей Боярский.В планах депутатов и повторный опрос избирателей в рамкахработы над законопроектом "О внесении изменений в законодательные актыРоссийской Федерации в целях устранения противоречий в сведенияхгосударственных реестров". В народе этот закон получил название "Леснаяамнистия". Главная задача документа – не допустить легализациипротивозаконных действий, некогда совершенных недобропорядочнымиприобретателями земли.Помимо традиционных встреч с избирателями, которыеорганизованы на базе региональных общественных приемных председателя "ЕР"Дмитрия Медведева, депутаты нижней палаты проведут встречи с дальнобойщиками иассоциациями грузоперевозчиков. Парламентарии доведут до них решения, которыебыли приняты на встрече премьер-министра с представителями малого и среднегобизнеса в сфере автоперевозок. С соответствующей просьбой к коллегам обратился секретарь генсоветапартии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Я прошу своих коллег, членовфракции "Единой России" встретиться с дальнобойщиками, ассоциациямигрузоперевозчиков, чтобы довести информацию о принятых решениях и обсудитьобщие актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются в том или иномрегионе", – сказал Неверов.Итогами диалога, который состоялся на площадке партии "ЕдинаяРоссия", стало решение премьера продлить льготный период взимания платы всистеме "Платон". В итоге тариф повышен на 25% – до 1 рубля 90копеек.Депутаты "ЕР" встретятся во время региональнойнедели и с участниками предварительногоголосования. Прием документов на участие в этой процедуре продлится до 27апреля 2017 года.

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