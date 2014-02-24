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Депутаты "ЕР" в регионах займутся "Платоном" и лесной амнистией

27 марта 2017, понедельник, 16:31 – СОЧИ-24

Депутаты "ЕР" в регионах займутся "Платоном" и лесной амнистией
Депутаты "ЕР" в регионах займутся "Платоном" и лесной амнистией
Депутатов фракции "Единой России" в регионах ждет напряженная неделя. Кроме обычных встреч с избирателями, парламентариям предстоят беседы с дальнобойщиками о нововведениях в системе "Платон", а также по проекту так называемой лесной амнистии.
Собрания Клубов сторонников "ЕР" пройдут в 69
российских регионах. Тема встреч –  "Защита
старшего поколения от мошеннических действий". Единороссы пообщаются с представителями
правоохранительных органов и органов социальной защиты, а также людьми старшего
поколения, ветеранами. В частности, 30 марта встречу проведет председатель
Центрального координационного совета сторонников партии, координатор проекта "Клуб
Сторонников" Сергей Боярский.В планах депутатов и повторный опрос избирателей в рамках
работы над законопроектом "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях
государственных реестров". В народе этот закон получил название "Лесная
амнистия". Главная задача документа – не допустить легализации
противозаконных действий, некогда совершенных недобропорядочными
приобретателями земли.Помимо традиционных встреч с избирателями, которые
организованы на базе региональных общественных приемных председателя "ЕР"
Дмитрия Медведева, депутаты нижней палаты проведут встречи с дальнобойщиками и
ассоциациями грузоперевозчиков. Парламентарии доведут до них решения, которые
были приняты на встрече премьер-министра с представителями малого и среднего
бизнеса в сфере автоперевозок. С соответствующей просьбой к коллегам обратился секретарь генсовета
партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Я прошу своих коллег, членов
фракции "Единой России" встретиться с дальнобойщиками, ассоциациями
грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о принятых решениях и обсудить
общие актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются в том или ином
регионе", – сказал Неверов.Итогами диалога, который состоялся на площадке партии "Единая
Россия", стало решение премьера продлить льготный период взимания платы в
системе "Платон". В итоге тариф повышен на 25% – до 1 рубля 90
копеек.Депутаты "ЕР" встретятся во время региональной
недели  и с участниками предварительного
голосования. Прием документов на участие в этой процедуре продлится до 27
апреля 2017 года. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:58
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»

сегодня, 18:45
Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

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сегодня, 18:13
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сегодня, 17:59
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»

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