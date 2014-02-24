Депутаты отметили эффективность работы Госдумы

10 февраля 2017, пятница, 13:29 – ИА СОЧИ-24



Депутаты отметили эффективность работы Госдумы

Посещаемость пленарных заседаний Госдумы стала лучше, а предложения депутатов учитывают при внесении изменений в порядок работы палаты. Это отметила депутат от КПРФ Тамара Плетнева во время обсуждения поправок в регламент палаты.Депутат поддержала решение об отмене единого "часаголосования" в 17:00. Теперь парламентарии будут голосовать за каждый законсразу же после его обсуждения. "Час голосования" бестолковый, утромобсудим, спорим и все забыли, а вечером "час голосования" и начинается все по новой",– сказала депутат.При этом Плетнева уверена, что нужно повышать престиж изначимость Госдумы как для народа, так и для исполнительной власти. "Почемунас не любят среди народа? Могут сказать, что угодно. В СМИ напишут ерунду – тоя борщ варю, то еще что-то. Где я только ни была, например, на Канарах. А явообще не езжу за границу", – сказала депутат.В прошлых думских созывах на 17:00 обычно назначали"час голосования" по всем законопроектам, рассматриваемым в этотдень. Теперь депутаты будут голосовать по факту – сразу же после обсуждениякаждого закона.10 февраля депутаты также намерены внестипоправки в регламент палаты, согласно которым руководители думскихкомитетов получат серьезную экспертную поддержку в виде советников, работающих на общественных началах. Появление советников у глав комитетов Госдумы поднимет престиж и облегчит условия работы экспертов,полезных в законотворчестве, уверен председатель нижней палаты парламента ВячеславВолодин. Спикер сообщил, что просьбы о привлечении экспертов поступали от самихруководителей комитетов.Председатель Госдумы ранее обозначил повышение качестваработы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов длявесенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, ужепредприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать назаседаниях палаты только лично, за прогулы народные избранники могутпоплатиться частью своей зарплаты. Также приняты решения по эффективномурасходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: вчастности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальнихпоездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

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