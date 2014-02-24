ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Депутаты отметили эффективность работы Госдумы

10 февраля 2017, пятница, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Депутаты отметили эффективность работы Госдумы
Депутаты отметили эффективность работы Госдумы
Посещаемость пленарных заседаний Госдумы стала лучше, а предложения депутатов учитывают при внесении изменений в порядок работы палаты. Это отметила депутат от КПРФ Тамара Плетнева во время обсуждения поправок в регламент палаты.
Депутат поддержала решение об отмене единого "часа
голосования" в 17:00. Теперь парламентарии будут голосовать за каждый закон
сразу же после его обсуждения. "Час голосования" бестолковый, утром
обсудим, спорим и все забыли, а вечером "час голосования" и начинается все по новой",
– сказала депутат.
При этом Плетнева уверена, что нужно повышать престиж и
значимость Госдумы как для народа, так и для исполнительной власти. "Почему
нас не любят среди народа? Могут сказать, что угодно. В СМИ напишут ерунду – то
я борщ варю, то еще что-то. Где я только ни была, например, на Канарах. А я
вообще не езжу за границу", – сказала депутат.В прошлых думских созывах на 17:00 обычно назначали
"час голосования" по всем законопроектам, рассматриваемым в этот
день. Теперь депутаты будут голосовать по факту – сразу же после обсуждения
каждого закона. 
10 февраля депутаты также намерены внести
поправки в регламент палаты, согласно которым руководители думских
комитетов получат серьезную экспертную поддержку в виде советников, работающих на общественных началах. Появление советников у глав комитетов Госдумы поднимет престиж и облегчит условия работы экспертов,
полезных в законотворчестве, уверен председатель нижней палаты парламента Вячеслав
Володин. Спикер сообщил, что просьбы о привлечении экспертов поступали от самих
руководителей комитетов.

Председатель Госдумы ранее обозначил повышение качества
работы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов для
весенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, уже
предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на
заседаниях палаты только лично, за прогулы народные избранники могут
поплатиться частью своей зарплаты. Также приняты решения по эффективному
расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в
частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних
поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В России планируют ввести налог на пенсию

Центробанк планирует ввести налог на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может стать единственным способом получения соцвыплат...»

сегодня, 21:28
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы"

Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

сегодня, 21:28
На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда"..»

сегодня, 20:59
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»

сегодня, 20:46
Россиянка рвет блузки пышной грудью

Онлайн-модель из Санкт-Петербурга Саманта Ли поразила пользователей Сети своими необычными способностями. Благодаря объемной груди девушка может разорвать блузку, не притрагиваясь к ней руками...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.