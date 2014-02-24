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Депутаты отметили эффективность работы Госдумы
10 февраля 2017, пятница, 13:29 – ИА СОЧИ-24
Депутат поддержала решение об отмене единого "часа
голосования" в 17:00. Теперь парламентарии будут голосовать за каждый закон
сразу же после его обсуждения. "Час голосования" бестолковый, утром
обсудим, спорим и все забыли, а вечером "час голосования" и начинается все по новой",
– сказала депутат.
При этом Плетнева уверена, что нужно повышать престиж и
значимость Госдумы как для народа, так и для исполнительной власти. "Почему
нас не любят среди народа? Могут сказать, что угодно. В СМИ напишут ерунду – то
я борщ варю, то еще что-то. Где я только ни была, например, на Канарах. А я
вообще не езжу за границу", – сказала депутат.В прошлых думских созывах на 17:00 обычно назначали
"час голосования" по всем законопроектам, рассматриваемым в этот
день. Теперь депутаты будут голосовать по факту – сразу же после обсуждения
каждого закона.
10 февраля депутаты также намерены внести
поправки в регламент палаты, согласно которым руководители думских
комитетов получат серьезную экспертную поддержку в виде советников, работающих на общественных началах. Появление советников у глав комитетов Госдумы поднимет престиж и облегчит условия работы экспертов,
полезных в законотворчестве, уверен председатель нижней палаты парламента Вячеслав
Володин. Спикер сообщил, что просьбы о привлечении экспертов поступали от самих
руководителей комитетов.
Председатель Госдумы ранее обозначил повышение качества
работы депутатов и парламента в целом как один из главных приоритетов для
весенней сессии. Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, уже
предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на
заседаниях палаты только лично, за прогулы народные избранники могут
поплатиться частью своей зарплаты. Также приняты решения по эффективному
расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в
частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних
поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.
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