Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

17 февраля 2017, пятница, 20:30 – ИА СОЧИ-24



Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты.В Госдуме вновь подняли тему затягивающихся пленарныхзаседаний. Вечером в пятницу, после того, как отведенное регламентом палатывремя для пленарного заседания уже закончилось, в зале не оказалось большейчасти фракции "Справедливая Россия". Спикер Вячеслав Володин призвалэсеров поддерживать своих однопартийцев при рассмотрении важных законопроектов.После рассмотрения законопроекта, предложенного членомфракции "Справедливая Россия" Галиной Хованской, об установлениипорядка формирования региональных программ капитального ремонта и обответственности за них губернаторов, который не был поддержан думскимбольшинством, Володин обратил внимание на то, что, кроме Хованской, в зале из23 депутатов-эсеров присутствовало только шесть народных избранников."Спасибо, Галина Петровна, вы видите, что зал полон, ноединственно почему-то не захотела ваши аргументы выслушать родная фракция",– сказал Володин.Заместитель руководителя фракции "СправедливаяРоссия" Олег Нилов в свою очередь парировал, что значительная часть эсеровотсутствует в зале, потому что ранее в Думе была достигнута договоренность, чтопо пятницам Госдума не задерживает пленарные заседания после 18:00, посколькумогут пропасть билеты, купленные депутатами для поездки в свои регионы, откоторых они избирались. При этом он заверил спикера, что фракция разбереткаждый случай отсутствия депутата на пленарном заседании.В ответ Володин указал на то, что единороссы, в отличие отэсеров, сидят в зале и слушают своих оппонентов, поскольку считают дискуссию позаконопроекту важной.Полемика по поводу увеличения длительности заседаний Госдумыпериодически вспыхивает в нижней палате с конца 2016 года. Но еще тогда секретарьГенсовета "Единой России" Сергей Неверов посоветовал депутатам,недовольным увеличением длительности пленарного заседания и условиями работы,не мучится, а сдать мандат. "Наши избиратели нам доверили здесь работать,если кому трудно и тяжело – есть же нормальное решение: сдайте мандат, и идитетуда, где легко", – заявил парламентарий, а глава Думы поддержал своегоколлегу. "Неверов 16 лет в шахте проработал, ему есть, с чемсравнивать", – сказал Вячеслав Володин.Спикер уже не первый раз говорит о важности принятиязаконопроектов, направленных на улучшение жизни граждан России и о повышенииэффективности работы парламента. По инициативе Володина Госдума VII созыва,избранная в сентябре 2016 года, предприняла ряд мер в этом направлении.Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, за прогулыони могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "часголосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же послеобсуждения каждого закона.Также приняты решения по эффективному расходованию средств,выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперьнельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться вкомандировки, если не доказана их значимость.

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