Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"

19 января 2017, четверг, 11:00 – ИА СОЧИ-24



Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"

В Москве 11-летняя школьница переспала с 19-летним юношей, чтобы разоблачить его педофильные наклонности. Сейчас молодого человека допрашивают в полиции.Известно, что пятиклассница познакомилась со студентом-первокурсником в соцсети "ВКонтакте", сообщает Life.ru. После этого девочка напросилась в гости к новому знакомому и ночью сбежала к нему, пока мама и бабушка спали.Утром родители обнаружили пропажу дочери и обратились в полицию. Оперативники искали школьницу почти двое суток и нашли, наконец, на остановке общественного транспорта.Девочка рассказала, что намеренно поехала к парню и занялась с ним сексом, чтобы разоблачить его как педофила. "Она ушла к своему знакомому, он удерживал ее в своей квартире. Он хотел секса с ней, была попытка изнасилования. Но после обследования у нее не выявили никаких повреждений", – рассказала мама пятиклассницы.По словам студента, девочка сама активно напрашивалась к нему переночевать, заявив, что поссорилась с родителями. При этом молодой человек утверждает, что у него дома они занялись сексом. Студент задержан и дает показания полиции. Мама же школьницы сделала вывод, что на рискованный поступок дочь толкнуло раннее половое созревание. "Сейчас я думаю, что буду советоваться с психиатрами и врачами, чтобы знать, что делать с ней дальше. Сама она не осознает, что происходит. Для нее это приключение", – отметила женщина. Девочка же явно гордится "достижением" и планирует продолжить охоту на любителей преступить закон. Так, после ночи со студентом на ее странице в соцсети появился дерзкий статус: "Мне 11 лет, и я люблю врать про свой возраст. Желающие "присесть" быстро и надолго — пишите и звоните. Буду рада помочь!"По информации издания, школьница является дочерью полицейского.

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