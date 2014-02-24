Десять человек отравились газом в Подмосковье

В одном из жилых домов по улице Кирова в городе Подольске Московской области мужчина открыл газ в своей квартире, передает "Газета.ру". В результате он и еще один человек погибли. От отравления газом также пострадали восемь человек, среди них есть дети. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»