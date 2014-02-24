Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
30 декабря 2016, пятница, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как рассказал один из пострадавших, Влад Миров, в торговом центре к нему и Александру Петрову подошли десять дагестанцев и начали нападать. Судя по кадрам, записанным на телефон кем-то из участников потасовки, сначала мужчины выясняли отношения вербально, а затем пустили в ход кулаки, сообщает Life.ru. По словам Мирова, сначала он получил кулаком по лицу, а затем оппоненты ударили его коллегу Петрова. По факту избиения молодые люди уже написали заявление в полицию.Отметим, что Влад Миров и Александр Петров – известные московские блогеры-андрогины. На странички молодых людей подписаны более 100 тысяч пользователей. Влад и Александр публикуют довольно провокационные снимки, на которых они одеты накрашены или одеты в женскую одежду. При этом, каждый пост такого рода вызывает бурный поток ненависти интернет-пользователей. Так, многие из них оставляют под фотографиями комментарии с оскорблениями и даже угрозами.
Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»
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Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»
МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»
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Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»
На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»