

Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве сегодня, 14:15 Известные московские блогеры-андрогины пожаловались на то, что в торговом центре на них напали десять дагестанцев. Восточным мужчинам не понравилось то, что пишут и публикуют у себя в соцсетях юноши с нетрадиционной сексуальной ориентацией...»

Лавров попросил Путина наказать 35 американцев сегодня, 14:14 МИД России предложил Владимиру Путину ответить на действия Вашингтона по высылке 35 российских дипломатов. Москва в ответ объявит персонами нон грата 31 сотрудника посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Санкт-Петербурге...»

В Подмосковье мигрант снял скальп с девушки сегодня, 14:00 В подмосковных Люберцах в одном из домов в центре города был найден труп девушки..»

Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны сегодня, 13:59 Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»



Главные женщины 2016 года сегодня, 13:46 Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно был насыщен множеством ярких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году...»

В ресторане в центре Москвы загорелся жир сегодня, 13:30 В центре Москвы днем 30 декабря вспыхнул пожар..»

Очередной позор несистемной оппозиции сегодня, 13:28 На выборы депутатов Госдумы в 2016 году Касьянов, Яшин, Навальный и компания возлагали большие надежды. После позорных итогов голосования по кандидатам в Костромскую думу, которые показали представители несистемной оппозиции в 2015-м, они громогласно обещали триумф по итогам думской кампании. Однако между словами и делами, как обычно, оказалась огромная пропасть. И результат ПАРНАСа по итогам выборов 18 сентября лишний раз подтвердил, что избиратели и представители партии крайне далеки друг от друга. Результат закономерен – 0,73%, хуже, чем годом ранее в Костроме...»

Захарова опровергла закрытие школы в ответ на санкции сегодня, 13:28 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла информацию о закрытии англо-американской школы в Москве в ответ на новые санкции США..»