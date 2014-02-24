Десять фактов о РЭУ имени Плеханова

30 января 2017, понедельник, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Десять фактов о РЭУ имени Плеханова

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова является учебным заведением с богатой историей. Вуз принимал в своих стенах множество известных людей: Маяковского, Розенталя, Ленина. Dni.Ru собрали 10 интересных фактов об одном из лучших университетов России.Факт № 1Выдающийся российский лингвист Д.Э. Розенталь окончил МИНХ имени Г.В. Плеханова.В 1924 году экономический факультет Института народного хозяйства окончил Дитмар Эльяшевич Розенталь – известнейший советский и российский лингвист, профессор, автор словарей, учебников русского и итальянского языков и культуры речи, переводчик. Д.Э. Розенталь является одним из родоначальников практической стилистики, одним из основных разработчиков и истолкователей русского правописания.Факт № 2В МИНХ имени Г.В. Плеханова состоялось одно из последних выступлений Высоцкого.Воспоминания москвича, Владимира Андреева, присутствовавшего на концерте:"Концерт в МИНХе имени Г.В. Плеханова был в марте 1980 года во втором корпусе, в 137-й аудитории, в которую из вестибюля первого этажа вела двухпролетная лестница. Внизу для проверки билетов стояли несколько студентов. Когда я пришел, там уже была свалка. Лезли все – и с билетами, и без. Кончилось тем, что этих проверяющих умяли, и в проходах не было свободного места. Я по блату сидел на "втором этаже" (аудитория с балконами). С левой стороны, если смотреть на сцену из зала.Высоцкий был одет как на "Кинопанораме". Какая гитара, я не помню (сейчас мне кажется, что черная). Я не знаю, как он увидел, когда остановил "Чужую колею", что человеку стало плохо, тем более, что в обморок никто не падал, и человек этот стоял в одном из проходов ближе к середине зала. Я не помню, парень это был или девушка, но вывели человека в правый выход из аудитории, если смотреть на сцену из зала. Мои впечатления: в середине концерта появились какие-то непонятные ощущения. Мне показалось, что я теряю над собой контроль, и если он сейчас покажет рукой на окно и скажет: "Все туда!" – все безропотно повернутся и выпрыгнут..."Факт № 3Выдающийся русский религиозный философ, теолог, экономист Сергей Николаевич Булгаков с 1906 по 1918 годы занимал в Московском коммерческом институте профессорскую должность и читал курс истории экономических и социальных учений.Факт № 4В МИНХ им. Г.В. Плеханова состоялось последнее публичное выступление В.В. Маяковского.9 апреля 1930 года в Плехановской аудитории учебного корпуса (ауд. 137) состоялось последнее публичное выступление Владимира Маяковского, проходившее весьма напряженно – простуженный поэт вынужден был отбиваться от неодобрительных студенческих комментариев. Через 5 дней, 14 апреля, Маяковский, доведенный до отчаяния всевозможными неурядицами в творческой и личной жизни, совершил самоубийство.Факт № 5В I корпусе Института четыре раза выступал В.И. Ленин.Здание I корпуса является одним из памятных мест, связанных с именем В.И. Ленина.2 августа 1918 года Ленин выступил на митинге Варшавского революционного полка, отправляющегося на фронт. 8 ноября 1918-го состоялось второе выступление на совещании делегатов комитетов бедноты Центральных губерний. Третье выступление проходило 1 мая 1920 года в день праздника международной солидарности трудящихся. И наконец, в четвертый раз он выступил 29 ноября 1920 года на собрании коммунистов Замоскворецкого района.Факт № 6Корпуса Университета появляются в одной из сцен фильма "Самая обаятельная и привлекательная".Герои фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Леша Пряхин (Михаил Кокшенов) и Клавдия Матвеевна (Людмила Иванова) проходят мимо III и I корпусов Университета.Факт № 7На кафедре товароведения и товарной экспертизы РЭУ хранится редкий экспонат – чучело щуки, пойманной Л.И. Брежневым.Руководитель лаборатории рыбных товаров МИНХ доцент Демьян Демьянович Бакзевич когда-то был "личным консультантом" Л.И. Брежнева по рыбной ловле. И однажды Леонид Ильич выудил необыкновенных размеров щуку, которую подарил в знак благодарности своему помощнику.Факт № 8Согласно списку Forbes, РЭУ имени Г.В. Плеханова занимает 3-е место среди российских вузов по количеству выпускников, ставших впоследствии миллиардерами.Факт № 9В аудитории 131 II корпуса РЭУ снимались сцены фильма "Охотники за сокровищами".В аудитории снимались сцены лекции по истории ордена Тамплиеров для фильма "Охотники за сокровищами" (или "Форсаж да Винчи"), Россия-США, 2007 год. По фильму действие происходит в МГУ.Факт № 10Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, победительница пяти Кубков мира, лучшая лыжница Земли, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, "королева лыжни" Елена Вяльбе окончила РЭА имени Г.В. Плеханова.Заслуженный мастер спорта СССР и России Елена Вяльбе является обладательницей феноменального достижения – на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме спортсменка выиграла пять золотых медалей из пяти возможных. Побить этот рекорд еще никому не удавалось.Кроме Плехановки, Елена закончила Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, затем аспирантуру в РГСУ и стала кандидатом педагогических наук. Елена Валерьевна является президентом Федерации лыжных гонок России, советником губернатора Московской области по организационным вопросам. В правительстве занимается проблемами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни, борьбы против использования в спорте допингов.

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