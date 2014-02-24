ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

6 января 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24

Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

В Москве десять человек были госпитализированы с обморожением после самой холодной ночи в году.  "Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, еще по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы. Также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник. Отметим, что среди госпитализированных 12-летняя девочка. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:29
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве

Столичные полицейские проверяют владельца ресторана "Лимассол" Вадима Морозова после публикации в Сети ролика со автоматной стрельбой в центре Москвы. По данным стражей порядка, Морозов может быть причастен к данному инциденту...»

сегодня, 14:46
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в пятой подряд гонке в рамках многодневки "Тур де Ски"..»

сегодня, 14:00
В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу

 В Подмосковье проводится проверка по факту гибели подростка на железной дороге..»

сегодня, 13:58
Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы

Сотрудники полиции отреагировали на скандальное видео, на котором запечатлен, как молодой человек стреляет из автомата в центре Москвы..»

сегодня, 13:15
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

В Москве десять человек были госпитализированы с обморожением после самой холодной ночи в году..»

сегодня, 12:30
Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии

Министерство обороны к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента России Владимира Путина..»

сегодня, 12:28
Сеть поразило видео с тысячи "киндеров" на берегу моря

Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»

сегодня, 12:01
На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы

На востоке Москвыв квартире на улице Рудневка обнаружен труп мужчины..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:29
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве

Столичные полицейские проверяют владельца ресторана "Лимассол" Вадима Морозова после публикации в Сети ролика со автоматной стрельбой в центре Москвы. По данным стражей порядка, Морозов может быть причастен к данному инциденту...»

сегодня, 14:46
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в пятой подряд гонке в рамках многодневки "Тур де Ски"..»

сегодня, 14:00
В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу

 В Подмосковье проводится проверка по факту гибели подростка на железной дороге..»

сегодня, 13:58
Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы

Сотрудники полиции отреагировали на скандальное видео, на котором запечатлен, как молодой человек стреляет из автомата в центре Москвы..»

сегодня, 13:15
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

В Москве десять человек были госпитализированы с обморожением после самой холодной ночи в году..»

сегодня, 12:30
Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии

Министерство обороны к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с указом президента России Владимира Путина..»

сегодня, 12:28
Сеть поразило видео с тысячи "киндеров" на берегу моря

Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»

сегодня, 12:01
На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы

На востоке Москвыв квартире на улице Рудневка обнаружен труп мужчины..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.