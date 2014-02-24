Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением
6 января 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением
В Москве десять человек были госпитализированы с обморожением после самой холодной ночи в году. "Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, еще по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы. Также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник. Отметим, что среди госпитализированных 12-летняя девочка.
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Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»