Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

6 января 2017, пятница, 13:15 – ИА СОЧИ-24



Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением

В Москве десять человек были госпитализированы с обморожением после самой холодной ночи в году. "Четверо пострадавших были доставлены в больницы из Центрального административного округа Москвы, еще по двое пострадавших оказались на севере и на западе столицы. Также по одному пострадавшему от морозов приходится на ВАО И СЗАО", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник. Отметим, что среди госпитализированных 12-летняя девочка.

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