Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
10 марта 2017, пятница, 16:46 – ИА СОЧИ-24
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
Во время новостного выпуска на телеканале "Би-би-си" произошел необычный инцидент. Дети поставили профессора Роберта Келли в неловкое положение. Интервью было опубликовано на YouTube. При просмотре ролика видно, что Роберт Келли пытается давать комментарий по поводу протестов в Южной Корее, однако в этот момент в комнату врываются дети.Поведение непосед привело к заминке в прямом эфире – Келли пришлось краснеть и извиняться за поведение отпрысков. Продолжить общение эксперт смог только после того, как маленьких хулиганов вывели.
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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»