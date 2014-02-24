Девочка перепутала водонагреватель с роботом

В Сети появилось трогательное видео, на котором девочка пытается пообщаться с водонагревателем, думая, что это робот. Малышка говорит неразговорчивой "железяке", что любит его. Дочь автора видео Рейна приняла сломанный водонагреватель за робота. Судя по всему, девочку смутил установленный наверху вентилятор, похожий на глаза. Малышка попыталась поздороваться с "роботом", но тот не ответил. Тогда Рейна обняла бак водонагревателя и сказала: "Я люблю тебя, робот!".
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Председатель украинского парламента Андрей Парубий опасается вторжения России на Украину во время военных учений "Запад-2017". Совместные российско-белорусские маневры пройдут в сентябре и к ним приковано внимание на Западе...»